Massanassa refuerza la conciliación familiar con el servicio gratuito Concilia

El Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha una nueva edición del programa Concilia Massanassa, un recurso gratuito pensado para facilitar la conciliación de las familias empadronadas con hijos e hijas que cursan Educación Infantil o Primaria.

Servicio Concilia en los centros educativos de Massanassa / Ayuntamiento de Massanassa

El servicio se prestará en los centros educativos del municipio, una vez finalizada la jornada escolar, con un horario de dos horas extra en los meses de septiembre y junio, y de tres horas entre octubre y mayo. Durante este tiempo, los niños y niñas disfrutarán de un espacio de atención coeducativa, con actividades lúdicas y de aprendizaje adaptadas a su edad.

El periodo de preinscripción se abrirá del 14 de agosto al 2 de septiembre de 2025, y continuará abierto mientras haya plazas disponibles.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha subrayado la importancia de este recurso: "Desde el ayuntamiento seguimos apostando por medidas que ayuden a las familias a conciliar su vida personal y laboral. Con Concilia Massanassa garantizamos que las niñas y niños cuenten con un espacio seguro y educativo, mientras facilitamos el día a día de sus padres y madres".