Massanassa refuerza la conciliación familiar con el servicio gratuito Concilia
La iniciativa, dirigida a familias con hijos e hijas en Educación Infantil y Primaria, ofrecerá atención y actividades fuera del horario escolar durante todo el curso 2025-2026
El Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha una nueva edición del programa Concilia Massanassa, un recurso gratuito pensado para facilitar la conciliación de las familias empadronadas con hijos e hijas que cursan Educación Infantil o Primaria.
El servicio se prestará en los centros educativos del municipio, una vez finalizada la jornada escolar, con un horario de dos horas extra en los meses de septiembre y junio, y de tres horas entre octubre y mayo. Durante este tiempo, los niños y niñas disfrutarán de un espacio de atención coeducativa, con actividades lúdicas y de aprendizaje adaptadas a su edad.
El periodo de preinscripción se abrirá del 14 de agosto al 2 de septiembre de 2025, y continuará abierto mientras haya plazas disponibles.
El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha subrayado la importancia de este recurso: "Desde el ayuntamiento seguimos apostando por medidas que ayuden a las familias a conciliar su vida personal y laboral. Con Concilia Massanassa garantizamos que las niñas y niños cuenten con un espacio seguro y educativo, mientras facilitamos el día a día de sus padres y madres".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- Un promotor murciano desarrollará el centro comercial de 400 millones de Turianova
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa