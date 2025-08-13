'Microescrache' a Mazón en Torrent: "Soy familiar de una víctima, cuando quieras hablamos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha encontrado hoy con un ‘microescrache’ durante su visita a Torrent, con motivo de la reapertura total de la Autovía CV-33.

La protesta la encabezaba una única persona, que hizo sonar su silbato y lanzó gritos de “mentiroso” contra el jefe del Consell. El hombre, a varios metros de distancia de donde se convocó a los medios y rodeado de varios agentes de Policía Nacional, espetó a Mazón: “soy familiar de una víctima, aquí estoy, cuando quieras hablamos. Dimisión”.

Tanto personal del equipo de Mazón, como de la alcaldesa de Torrent, se acercaron para interesarse por su caso (es residente el la capital comarcal pero su familiar falleció en Picanya), pero no consiguieron que acallara su protesta. “228 morts, Mazón. Te lo digo en castellano para que lo entiendas, 228 muertos”, gritaba desde el otro lado de la carretera.

Un asesor de Mazón trata de calmar al hombre que protestaba contra Mazón / J. M. López

Cuando el president se marchaba volvió a gritarle tratando de sobrepasar el arcén, pero fue sujetado por un agente de la Policía Nacional para evitar cualquier incidente con el tráfico rodado que circulaba por la vía que conecta Picanya con Torrent.

Además, dada la proximidad del lugar donde se convocó a los medios de comunicación con el parque de bomberos de Torrent, del consorcio provincial, varios bomberios sacaron a la puerta alguno de sus camiones e hicieron sonar sus sirenas, a la llegada de Mazón y parte del acto, en señal de protesta por el conflicto laboral que viven con la Diputación de València.