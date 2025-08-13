Paterna previene la Vallesa con los cañones de agua del Guardian

El Ayuntamiento de Paterna ha vuelto a activar este miércoles los cañones de agua del proyecto GUARDIAN para hidratar y proteger el paraje natural de La Vallesa y su interfaz urbano-forestal ante la situación de riesgo extremo (nivel 3) de preemergencia decretada por la Generalitat Valenciana por la ola de calor que afecta a la Comunitat.

No es la primera vez que este verano el consistorio paternero pone en marcha los riegos preventivos en este pulmón verde de la ciudad. Ante episodios de calor intenso, el sistema se activa de forma preventiva para mantener hidratada la masa forestal, reducir la temperatura del entorno y dificultar la propagación de las llamas en caso de incendio. Es por ello que este miércoles Paterna ha aumentado la frecuencia de los riegos preventivos del paraje natural de La Vallesa.

El proyecto GUARDIAN es una infraestructura pionera y una de las más grandes contra incendios de toda Europa. Cuenta con una extensa red hídrica y 20 cañones de agua teledirigidos que crean cortafuegos hidráulicos, y se abastece de agua reciclada, garantizando así un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos. Además, incorpora sensores de humo y cámaras térmicas que permiten una detección temprana y una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Desbroce y limpieza preventiva

El dispositivo se completa con la actuación coordinada de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local —que vigila con drones de última generación—, la Brigada Forestal Municipal y la Torre de Vigilancia de La Vallesa, operativa las 24 horas, junto a las labores de desbroce y limpieza preventiva que se realizan durante todo el año.

Con esta activación, Paterna vuelve a demostrar la rapidez y eficacia de su respuesta ante el riesgo de incendio, poniendo en marcha de forma inmediata todos los medios técnicos y humanos disponibles para proteger su entorno natural y la seguridad de sus vecinos.