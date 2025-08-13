El PP de Benetússer reclama a la alcaldesa que solicite una reunión con Mazón

El Partido Popular de Benetússer ha criticado a Eva Sanz, alcaldesa socialista, por haber reclamado más medios y coordinación entre administraciones públicas, pero que no "haya intentado tener una reunión con Carlos Mazón, president de la Generalitat".

Tras la última sesión de la comisión de investigación sobre la dana en la Diputación de Valencia, Sanz dijo que "todavía no sabía si Carlos Mazón sabe dónde está Benetússer", al ser preguntada por periodistas si iba a reunirse con el jefe del Consell al igual que la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent; el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, o la concejal de Urbanismo de Aldaia, Mónica Trujillo.

Rosa Prieto, portavoz del PP de Benetússer, ha calificado estas palabras de “desafortunadas, fuera de lugar y con la única intención de crear crispación”. La dirigente popular ha afirmado que “Eva Sanz todavía no ha entendido que en la reconstrucción debemos ir todos a una, sobran los colores políticos y nuestra obligación es trabajar juntos para intentar volver a la normalidad lo antes posible”.

Encuentros con otros cargos de la Generalitat

La portavoz también matiza que han conocido por medios de comunicación que "la alcaldesa sí ha reconocido que el Consell se ha puesto en contacto con ella", además de que "sí que ha tenido encuentros con Gan Pampols, vicepresidente segundo, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama".

Otra de las visitas destacadas en la agenda de la primer edil fue la de José María Larena, director general de Infraestructuras Educativas, "para conocer la evolución de los trabajos de reacondicionamiento y puesta a punto de los colegios como el Cristóbal Colón".

Desde el PP mantienen que "dentro de su labor de oposición, siempre se ha puesto a disposición del equipo de gobierno desde el minuto uno". Prieto asegura que “a las 19.41 horas del 29 de octubre ofrecimos todos nuestros esfuerzos y conocimientos para ayudar en las labores de limpieza, logística, organización y ejecución, y a día de hoy todavía estamos esperando una respuesta por parte de la alcaldesa".

Una reunión para la reconstrucción

Asimismo, la portavoz recuerda que "su compromiso siempre ha sido el de ayudar en la reconstrucción, les han aprobado los presupuestos y han estado trabajando activamente en el Plan de Recuperación". También "entienden que se tiene que abandonar cualquier atisbo de ideología y trabajar todos juntos para restituir cuanto antes los servicios e infraestructuras para sus vecinos".

No obstante, desde las filas populares "no comprenden la pasividad de la alcaldesa socialista por reunirse con el president de la Generalitat". “Igual que reclamó por activa y por pasiva asistir al Cecopi con las alcaldesas de Catarroja y Paiporta, Eva Sanz podría aprender la lección que han dado los alcaldes socialistas de estos municipios y solicitar un encuentro con Mazón”, concluye Prieto.