Programación de las fiestas de Burjassot par el 13, 14 y 15 de agosto

Las Fiestas Patronales de Burjassot 2025 en honor a Sant Roc llegan a su fin con tres días llenos de actividades para todos los públicos.

13 de agosto: Horchata y concierto de Blas Cantó

La tarde comenzará a las 17:30 h, con juegos para los más pequeños de la casa en la Plaza Emilio Castelar y, sobre las 18:30 h, comenzará el reparto de horchata y fartons para todas y todos los asistentes, gentileza de la Concejalía de Fiestas.

Programación para el 13 de agosto / Ayuntamiento de Burjassot

La música llegará a la Plaza a partir de las 23:30 h, con la actuación del cantante murciano Blas Cantó. El artista, conocido por ser integrante de la banda Auryn, ganar el concurso Tu cara me suena o participar en el certamen de Eurovisión, lleva más de 25 años en el mundo de la música y ha cosechado grandes éxitos gracias a su incansable trabajo.

Al finalizar, será el turno de DJ Carlota, quien hará sonar la música de hoy de siempre, entremezclando los ritmos más actuales con las canciones que son historia de la música.

14 de agosto: bajada infantil y mascletàs nocturnas

La pólvora es la protagonista indiscutible del día 14 de agosto en las fiestas patronales de Burjassot, que entran ya en su recta final. Así, la bajada infantil, las mascletàs nocturnas y la Coetà de la Penya El Coet centrarán las actividades de la jornada.

Contando con la colaboración de la Penya El Coet, la tarde festiva comenzará a las 20.00 horas con el volteo de campanas y el disparo de las 21 salvas en honor a la Virgen de la Asunción. Unos minutos más tarde, sobre las 20.05 horas será la bendición de las cañas, que tendrá lugar en la Ermita de Sant Roc, paso previo para dar inicio a la bajada infantil; bajada que a las 20:30 horas dará comienzo por el recorrido habitual, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento donde tendrá lugar la rodà infantil. Tras la misma, todos los participantes se dirigirán a la Parroquia de San Miguel donde el Santo descansará hasta el día 16 de agosto.

Programación para el 14 de agosto / Ayuntamiento de Burjassot

En la madrugada del 14 al 15 de agosto, tendrán lugar también las mascletàs nocturnas. A las 00.00 horas, tendrá lugar el primero de los disparos en las inmediaciones del Centro Socioeducativo Díaz Pintado y, tras el mismo, sobre las 00.45 horas, se disparará el segundo en el aparcamiento de Las Palmeras. Ambos disparos a cargo de Pirotecnia Mediterránea.

Al finalizar ambos disparos, sobre las 1.30 horas, la Penya El Coet celebrará su tradicional Coetà en el recinto habilitado junto al Centro de Especialidades y, tras la misma, tendrá lugar una velada musical en el aparcamiento de Las Palmeras.

15 de agosto: Musical Las Vegas

La festividad de la Virgen de la Asunción, 15 de agosto, tendrá como protagonista la tradición y la música en Burjassot. El día empezará a las 10:00 h, con la recogida de las Clavariesas que, una hora más tarde, sobre las 11.00 horas, se reunirán en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) con los Clavarios de Sant Roc y el resto de clavarías para ir a recoger a la Clavariesa Mayor, Eva Mª Campos González.

Tras la recogida, se iniciará el pasacalles hasta la Parroquia de San Miguel donde tendrá lugar la Misa Mayor en honor a la Virgen. Una vez finalizada, nuevamente en pasacalles, se dirigirán a la c/ Pintor Goya donde tendrá lugar, sobre las 14.00 horas, la mascletá a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí.

Ya por la tarde, a las 20:00 h, será el volteo de las campanas y se dispararan las 21 salvas en honor a Sant Roc. Tras estas, y después del pasacalles de las Clavariesas desde el Ayuntamiento hasta la Parroquia de San Miguel, dará comienzo la procesión en honor a la Virgen de la Asunción, acompañados por la música de la Agrupación Musical Los Silos. Al finalizar la procesión, de nuevo la pirotecnia Nadal Martí, disparará un ramillete de fuegos artificiales.

Programación para el 15 de agosto / Ayuntamiento de Burjassot

Para poner el broche de oro a la festividad de la Virgen de la Asunción, a las 23.30 h, llegará el musical Las Vegas. El musical, patrocinado por la Concejalía de Fiestas. Y, para acabar el día será el turno del DJ Iván Granero. Ambas actuaciones serán en el Ayuntamiento.