El protagonista del 'microescrache' a Mazón: "No ha tenido ni un gesto a las víctimas"

Se llama Ausiàs y este miércoles ha protagonizado un escrache unipersonal al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto oficial de la reapertura total de la Autovía CV-33, celebrado en Torrent. Y ha protestado, como ha podido, con un silbato que pitaba poco y a voz en grito, porque, reconoce, "la protesta es lo único que nos queda", sostiene este hombre, residente en Picanya que perdió a su tío la fatídica noche de la barrancada.

Acudió a protestar casi por casualidad. Explica que vio el montaje de la carpa un día antes y eso le puso en alerta. Consultó la agenda del presidente, "pero no vi nada". Este miércoles pasó con su moto por el citado lugar y al ver las banderas y demás sospechó que algo se cocía. "Volví a mirar la agenda y comprobé que venía Mazón a inaugurar la autovía".

Así, el hombre, a varios metros de distancia de donde estan políticos, técnicos y medios de comunicación, y lanzó gritos de “mentiroso” contra el jefe del Consell. También le hizo saber que “soy familiar de una víctima, aquí estoy, cuando quieras hablamos. Dimisión”. Y todo eso rodeado de varios agentes de Policía Nacional, que controlaban el evento.

José Manuel López

Tanto personal del equipo de Mazón, como de la alcaldesa de Torrent, se acercaron para interesarse por su caso, pero no consiguieron que acallara su protesta. De hecho, le ofrecieron la posibilidad de tomarle los datos y teléfono para tratar de cuadrar un encuentro con el president cuando quisiera y donde decidiera, pero lo rechazó. “228 morts, Mazón. Te lo digo en castellano para que lo entiendas, 228 muertos”, gritaba continuando con su protesta desde el otro lado de la carretera.

Cuando el president se marchaba volvió a gritarle tratando de sobrepasar el arcén, pero fue sujetado por un agente de la Policía Nacional para evitar cualquier incidente con el tráfico rodado que circulaba por la vía que conecta Picanya con Torrent.

Una vez se marchó Mazón, Ausiàs reconocía que la protesta "es lo único que nos queda". Así, lamenta que el president "no ha dedicado ni media palabra a las víctimas. Solo se ha pronunciado porque le han preguntado los medios y nunca ha tenido un gesto o un perdón hacia las víctimas y sus familiares". Y se muestra pesimista de que lo haga. "No creo que lo haga ya cuando han pasado más de nueve meses de la dana".