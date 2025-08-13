Reapertura completa de la Autovía de Torrent-València

Ha llegado el día. Casi diez meses después de que el tsunami que avanzaba por el barranco del Poyo se llevara por delante uno de los tableros del puente de la CV-33, conocida como la Autovía de Torrent, a la altura de Picanya, los vehícuos ya circulan desde hoy por los cuatro carriles (dos por sentido), recuperando la normlidad en la ciruclación, tras el corte total con la barrancada,las reaperturas parciales y la recuperación total de este miércoles. Por la carretera transitan 48.000 vehículos diarios, 2.000 de ellos camiones. El presidente de la Geenralitat, Carlos Mazón, asiste a la puesta de largo esta mañana.

La fatídica tarde del 29 de octubre los centenares de metros cúbicos que avanzaban sin control por el barranco del Poyo en dirección Picanya, erosionaron las pilastras del puente de la autovía CV-33 en sentido València. La fuerza del agua no solo afectó a los cimientos de los pilares sino que causó la rotura completa de uno de los vanos de la estructura, lo que implicó llevar a cabo una reconstrucción de ese tramo, que ha permanecido cortado al tráfico desde entonces.

Gráfico con la evolución de las obras / L-EMV

La conselleria de Infraestructuras, inicialmente, acometió una solución de emergencia, reabriendo el tráfico en la zona con un carril por sentido, en el tramo en dirección a Torrent donde el otro puente aguantó la embestida del agua.Esa reapertura se produjo el 12 de noviembre, apenas quince días después de la barrancada.

Germán Caballero

Pero reparar la parte que se vino abajo ha sido más ardua y complicada. Las actuaciones en la zona han sido intensas y variadas. Además de los trabajos en el vano del puente colapsado, se realizaron refuerzos de emergencia en las bases mediante la instalación de tabiques de hormigón que aportaron mayor rigidez y estabilidad.

A finales de diciembre, se desmontó y retiró el vano dañado, tras lo cual se llevaron a cabo inspecciones exhaustivas y ensayos en los elementos estructurales. En los meses siguientes, se instalaron tres apeos junto a las pilas dañadas para facilitar su demolición y reconstrucción, además de instalar una cimentación especial en el nuevo estribo en la margen izquierda del barranco.

Trabajo de gran envergadura

Para la instalación de las vigas, ha sido necesaria una grúa de gran capacidad, que se ha situado en el cauce del río sobre una plataforma de hormigón para poder realizar las maniobras de descarga y montaje. La nueva estructura estará formada por vigas de 24,6 metros de longitud que compondrán un tablero de 16,2 metros de ancho, incluyendo acera y elementos de protección en ambos laterales. Estas vigas, prefabricadas y pretensadas, soportarán una losa de hormigón de 25 centímetros de canto que se ejecutará posteriormente.

Colocación de las vigas en el puente de la CV-33 en Torrent. / A.T.

Durante los últimos meses, desde la Generalitat apuntaban que la autovía estaría abierta en verano, sin concretar la fecha. El cuatro de abril de procedió a la paertura de los dos carriles en sentido València, tramo dónde colapsó el tablero. En aquel momento, ya se anunció que la apertura de la autovía como tal no era completa, ya que se mantendría la restricción de un solo carril entre Valencia y Torrent para realizar los trabajos que no se ejecutaron en su momento por la premura de recuperar la movilidad aunque fuera de manera restringida. Así durante más de un mes se han materializado tareas sobre la estructura del tablero, se se ha reasfaltado en el tramo sentido Torrent, así como la renovación de la señalítica de pintura y la instalación de las barreras de protección. De tal forma que los cuatro carriles estarán plenamente operativos desde este 13 de agosto.

La reconstrucción, con un presupuesto de 12,5 millones de euros, ha incorporado principios de resiliencia y adaptación a las nuevas situaciones y a fenómenos climáticos extremos, reformando y protegiendo la cimentación para prevenir posibles socavaciones.