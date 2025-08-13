Torrent continúa con las actuaciones de mejora en los centros educativos

Con el objetivo de que los escolares torrentinos puedan regresar a sus aulas en septiembre en las mejores condiciones posibles, el Ayuntamiento de Torrent, a través de Nous Espais Torrent S.A. y en coordinación con la delegación de Educación, está ejecutando durante los meses de verano un amplio plan de actuaciones en los centros educativos del municipio. Se trata de un esfuerzo continuado por garantizar que los colegios ofrezcan un entorno seguro, moderno y confortable tanto para los alumnos, como para el profesorado y personal de cada centro.

Centro escolar de Torrent / Ayuntamiento de Torrent

El Ayuntamiento recuerda que el programa de mantenimiento y mejora de los centros educativos municipales es una actuación que se realiza cada verano, aprovechando el periodo sin actividad lectiva, para acometer obras necesarias que permitan mantener y actualizar las instalaciones. Con ello, se da respuesta a las necesidades planteadas por las direcciones de los centros y las asociaciones de madres y padres de alumnos, cumpliendo con los compromisos adquiridos para mejorar progresivamente las infraestructuras educativas de Torrent.

Intervenciones en los centros

Estas intervenciones, coordinadas con los equipos directivos de los centros y los servicios técnicos municipales de Nous Espais Torrent S.A., han permitido ejecutar trabajos de pintura en varias aulas, apertura de espacios, reformas de aulas, renovación y adecuación de patios infantiles, instalación de sistemas de aire acondicionado, limpieza general de cubiertas y pequeñas obras de albañilería y fontanería, entre otras mejoras. Todas estas acciones persiguen no solo mantener los edificios en condiciones óptimas, sino también adaptarlos a las nuevas necesidades pedagógicas y de accesibilidad, facilitando el desarrollo de las actividades escolares en un entorno renovado y seguro.

Instalaciones interiores de los centros escolares / Ayuntamiento de Torrent

Las obras se han realizado en los siguientes CEIP: Virgen del Rosario, El Molí, Juan XXIII Infantil, San Juan Bautista, San Pascual, La Encarnación, Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico Maicas. En la mayoría de estos centros, los trabajos ya están finalizados.

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo, ha manifestado que "desde el área de Urbanismo, seguimos trabajando de forma planificada y constante para que los centros educativos de Torrent estén en las mejores condiciones posibles. Este plan de actuaciones es fruto de la colaboración directa con los equipos directivos y de nuestra voluntad de atender las necesidades reales de cada colegio. Sabemos que cada mejora, por pequeña que sea, contribuye a que nuestros alumnos disfruten de un entorno más seguro, cómodo y adaptado a su aprendizaje."

"La educación es una prioridad"

Por otra parte, la concejal de Educación, María Fernández, ha enfatizado que "para este equipo de gobierno, la educación es una prioridad, y eso se refleja en el esfuerzo constante por invertir en nuestros colegios. Cada actuación responde a una necesidad detectada por las comunidades educativas, y nuestra intención es seguir avanzando en la mejora continua de los centros, garantizando espacios de calidad para estudiantes y docentes".

Instalaciones exteriores de los centros educativos / Ayuntamiento de Torrent

"Estas intervenciones no son puntuales, forman parte de un plan global que continuará desarrollándose a lo largo del curso escolar. Seguiremos trabajando junto a las direcciones de los colegios para priorizar las actuaciones más urgentes y ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las demandas de las familias y del profesorado", ha apuntado Fernández.

Con estas mejoras, el Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando su apuesta por la educación como pilar fundamental del futuro de la ciudad, garantizando que las instalaciones escolares estén en perfecto estado y contribuyan al bienestar de toda la comunidad educativa.