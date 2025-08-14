Alboraia se mantiene en el top 3 de motor de empleo en l'Horta Nord en el mes de julio
Con 620 contratos nuevos y la mitad de ellos, indefinidos, sólo es superada por los gigantes Paterna y Burjassot
Los 620 nuevos contratos firmados en Alboraia sitúan a la localidad valenciana un mes más en el top 3 de motor de empleo a nivel comarcal durante el mes de julio, sólo por detrás de los gigantes Paterna y Burjassot. La noticia refuerza la tendencia positiva desde 2012 en materia de empleo local. Mismamente, respecto a 2024, supone un incremento de nuevos contratos del 8,77% (50 más).
Lo hace, además, incidiendo en una mayor calidad a raíz de la última reforma laboral del Gobierno Central, ya que prácticamente uno de cada dos contratos son indefinidos. La buena noticia es triple, ya que también está garantizada una práctica paridad: el 50,32% está firmado por mujeres y el 49,68%, por hombres.
Tasa de paro baja y más trabajadores que en 2024
El avance en empleo logra mantener la tasa de paro de Alboraia en mínimos históricos desde hace 20 años, con sólo el 7,59% de la población en búsqueda activa de trabajo. La cantidad de personas desempleadas (980) se aleja del mismo mes del año pasado (1044 entonces, un 6,13% más en aquel momento).
"Los números oficiales muestran que Alboraia está mejor que nunca en empleo. Los servicios dispuestos en el municipio están atrayendo importantes inversiones como Rossmann, tenemos el Polígono Industrial plenamente operativo con empresas de relevancia nacional e internacional y constantemente están abriendo nuevos negocios locales", explica el alcalde, Miguel Chavarría. "Ahora mismo tenemos 2022 personas autónomas, 72 más que el año pasado, y 9556 afiliados a la Seguridad Social, 418 más que en 2024. Alboraya es una tierra de oportunidad laboral y nuestras políticas públicas están orientadas a fomentar esta ola de estabilidad", celebra Chavarría.
