El alcalde de Almàssera visita las obras de las nuevas pistas de pádel

El alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso, ha visitado esta mañana las obras que transformarán el Polideportivo Municipal con la construcción de dos pistas de pádel y la urbanización de la terraza exterior de la Piscina Cubierta y el bar polideportivo.

Cuentan con una inversión de 371.274,75 euros financiados por la Diputación de Valencia. Esta actuación responde a la necesidad de mejorar y ampliar las instalaciones deportivas del municipio, ofreciendo nuevos espacios para el ocio y el deporte de la ciudadanía.

Visita del alcalde a las instalaciones deportivas / Ayuntamiento de Almàssera

Detalles del proyecto

El proyecto contempla la demolición del frontón norte, el más antiguo de los dos existentes hasta la fecha, cuya estructura de placas prefabricadas de hormigón presentaba deformaciones significativas que imposibilitaban su rehabilitación. En su lugar se han construido dos pistas de pádel, una disciplina en creciente demanda y que hasta ahora no contaba con instalaciones en Almàssera.

Durante 2024, el Ayuntamiento ejecutó la construcción del Bar-Restaurante del Polideportivo Municipal. Ahora, como parte de la mejora integral del recinto, se está procediendo a la urbanización del área exterior situada entre el nuevo edificio, la Piscina Cubierta Municipal y el Campo de Fútbol, generando un nuevo espacio público de recreo vinculado a las instalaciones deportivas.