El Botifarra actuará este domingo en Alfara del patriarca junto a su agrupación musical

Llegan las fiestas d'Alfara y con ellas el tradicional concierto de la Agrupación Musical de Alfara del Patriarca, este año con la participación de Pep Gimeno el Botifarra. El concierto será el próximo domingo 17 de agosto a las 23 h, a los Jardines Municipales del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca,

Pep Gimeno Botifarra es el gran fenómeno de la música popular del pueblo; con voz profunda, actitud irónica y un gran corazón arraigado a la huerta, se lanzó a recorrer pueblo por pueblo grabando a las personas mayores para rescatar del olvido y preservar una tradición que estaba a punto de desaparecer.

Un artista con historia

Empezó a grabar cuando tenía dieciséis años, con dificultades técnicas y barreras socioculturales: “El año 73 o 74 iba de pueblo en pueblo para grabar personas mayores, llevaba un radiocasete que parecía un cajón de naranjas y el Tio Vicent ‘Moreno’ no quería cantarme cantos de batir porque decía que eran cantos de sufrir”. En los últimos 13 años ha publicado 9 discos y ha recibido un buen número de reconocimientos como el Premio Ovidi, Premio Enderrock, Premio Carles Santos de la Música Valenciana, Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura.

Unión musical d'Alfara del Patriarca / Ayuntamiento d'Alfara del Patriarca

Jesús Guanter, regidor de Cultura del Ayuntamiento d'Alfara, ha destacado que “estamos muy contentos de poder recibir a Pep Gimeno Botifarra en nuestro pueblo en un concierto que fusiona su música con el talento de la banda d'Alfara. Que un pueblo de 3000 habitantes tenga una banda como la nuestra es todo un orgullo. Pero además de la banda, tenemos que valorar también la tarea formativa de la Escuela de Música de la Agrupación, que permite la formación musical y la sensibilidad artística de nuestros niños y niñas”

La entrada del concierto es gratuita hasta completar el aforo.