Compromís per Paterna exige la retirada inmediata de vertidos ilegales en Les Moles

Compromís per Paterna ha registrado hoy una solicitud en el Ayuntamiento para que inspeccione y elimine varios vertidos ilegales de escombros localizados en el espacio natural de Les Moles, “denunciados por vecinos y vecinas, usuarios habituales de este entorno". "Hemos visitado y geolocalizado las zonas afectadas para facilitar su limpieza, reclamando al gobierno municipal que actúe de oficio o inste a los propietarios a hacerlo”, señala en un comunicado enviado por la formación su portavoz Carmen Gayá.

Desde Compromís recuerdan que, “la lucha contra estos vertidos es una reivindicación histórica, iniciada el 2011, y que durante el periodo en el gobierno de Compromís (2016) se impulsó un plan integral de vallas, sanciones y limpieza que redujo el problema. Por esto, pedimos al equipo de gobierno que tenga claro que cuanto más limpio tengamos nuestro entorno más hacemos porque la gente lo respete y lo cuide, y así lo seguimos pensando, pero vemos que a pesar de los esfuerzos de las personas para cuidar el espacio y de las entidades que defienden Les Moles, los vertidos continúan.”.

Una situación "que ha empeorado"

“Aun así, denunciamos que en los últimos años la situación ha empeorado y se han detectado nuevos puntos de vertido. Así lo constató también la Coordinadora para la Protección de Les Moles que en 2020 realizaron una prospección del término municipal de Paterna para detectar y registrar una muestra significativa de los vertidos de RSU consiguiendo que se retirara una parte de ellos”, indican las mismas fuentes.

“Continuamos encontrando vertidos en nuestro término municipal, tan antiguos que no fueron retirados a pesar de las gestiones mencionadas, y otras de nuevos porque camiones, furgonetas y resto de vehículos siguen haciendo la trampa del vertido ilegal por no pagar las tasas que corresponden o no ir al ecoparque”, afirma Gayá.

La portavoz concluye manifestado que “desde Compromís reclamamos medidas inmediatas para retirar los escombros ya identificados y reforzar el control y las sanciones para evitar que camiones y otros vehículos continúen utilizando Les Moles como vertedero incontrolado”.