El departamento de salud de Manises completa la constitución de todos sus consejos de salud locales

El Departamento de Salud de Manises ha finalizado la constitución de los consejos de salud locales en todas las zonas básicas de salud, incluidas las nueve áreas del departamento y el Barrio del Cristo como centro de atención preferente. Esta red de participación comunitaria se constituye como un avance fundamental hacia la atención sanitaria y comunitaria desde una perspectiva colaborativa, adaptada a las necesidades reales de cada localidad.

Consejo de salud local del Hospital de Manises en Chiva / GVA

Estos consejos están presididos por los coordinadores médicos de los centros de salud y cuentan con perfiles sanitarios y asistenciales (medicina, enfermería, trabajo social y salud pública), así como con representantes municipales o de asociaciones vecinales, oficinas de farmacia, centros educativos y consejos de la infancia, entre otros.

Estas agrupaciones están concebidas como espacios estables de escucha y colaboración. En sus primeras sesiones, se ha presentado el plan estratégico del departamento con el fin de compartir e incorporar propuestas desde el tejido social y municipal a las acciones comunitarias.

Consejo de salud local del Hospital de Manises en Mislata / GVA

Según la directora de Atención Primaria, Mª Carmen Valdivieso, “la constitución de estos consejos es una acción estratégica en sí misma, que refleja nuestro modelo de salud compartido, corresponsable y adaptado a la realidad de cada localidad”.

Comisión de salud comunitaria

Junto a los consejos locales, el departamento constituyó en diciembre de 2024 la Comisión de Salud Comunitaria, con el fin de coordinar, dar coherencia y acompañar los planes de salud comunitaria locales. Está integrada por el equipo de formadoras en salud comunitaria, Salud Pública, dirección médica y de enfermería de Atención Primaria y los referentes de atención comunitaria de cada zona básica.

Consejo de salud local del Hospital de Manises en Cheste / GVA

A este respecto, Valdivieso ha señalado que la doble estructura, consejos locales y comisión departamental, “nos permite ofrecer una atención integrada, participativa y preventiva donde las personas están en el centro, sin perder la continuidad e integración con el objetivo de gestión del departamento”.

En este sentido, para la gerente del departamento, Beatriz Gómez, “demuestran nuestro compromiso con una sanidad pública abierta a la comunidad, capaz de escuchar, adaptarse y mejorar, en línea con los valores del plan estratégico que ya guía nuestra actividad hasta 2027”.

Actualmente, el Departamento de Salud de Manises da cobertura y asistencia sanitaria, tanto ambulatoria como domiciliaria a más de 216.000 personas de 14 localidades a través del Hospital de Manises, 9 centros de salud, 11 consultorios auxiliares, 2 centros de especialidades, 1 centro de salud integrado, el Hospital de Agudos de Manises y el Hospital de Crónicos de Mislata.