La escuela de verano "Soc Estiu 2025" de Burjassot reúne a un total de 80 menores
La Escuela de Verano del Centro Socioeducativo Díaz Pintado de Burjassot ha estado operativa desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto
El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Manuela Carrero, ha apostado, un año más, por el programa Soc Estiu, la escuela de verano del Centro Socioeducativo Díaz Pintado que ha atendido a 80 menores, de entre 6 y 16 años, desde el 1 de julio y hasta el 14 de agosto.
El alumnado de Soc Estiu 2025 está formado por las niñas, niños y jóvenes que, durante todo el curso, son atendidos por los diferentes programas de los Servicios Sociales municipales.
Talleres y actividades con temática de superhéroes
Este año, las y los participantes han trabajado, como tema de la escuela, Las Emociones dentro de una ambientación con temática de superhéroes. Los menores han participado en talleres, juegos de exterior, actividades deportivas, dinámicas grupales, actividades musicales y excursiones que les han llevado a la piscina o bien al Parque de l'Eixereta, entre otros espacios.
Como todos los veranos, todos los niños han disfrutado de las actividades de educación ambiental de la mano del profesorado y los alumnos del curso Taller de Empleo Burjassot Agenda 2030 III.
El final de curso ha sido una divertida mañana de actuaciones artísticas preparadas por los cuatro grupos educativos en los que se ha divido la escuela.
