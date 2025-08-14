Vaivén

Muñoz, Gimeno y Chulià en el Sopar Popular Faixat de Paiporta

Cargos autonómicos y provinciales de PSOE, PP y Compromís asisten a la tradicional de las fiestas paiportinas

José Muñoz, con Císcar y los militantes

José Muñoz, con Císcar y los militantes / L-EMV

L-EMV

Paiporta vivió anoche el Sopar Popular Faixat, el primero de las fiestas patronales tras la barrancada del 29 de octubre. Esta cena, en mitad de la calle, congrega a centenares de vecinos y vecinas, que comparten velada a la fresa, cuando el tiempo lo permite, claro.

Pero los partidos políticos también montan su mesa y mantel y reúnen a decenas de militantes y cargos, ya sean de la comarca o de nivel orgánico. El PSOE, por ejemplo, recibió la visita del Síndic en les Corts, José Muñoz. El alcalde Vicent Císcar y la concejal de Fiestas, hicieron de anfitriones de Muñoz.

Foto de familia de la cena de Compromís

Foto de familia de la cena de Compromís / L-EMV

Compromís, por su parte, también reunió a sus militantes, con la concejala Marian Val al frente, acompañada de la diputada provincial Dolors Gimeno y el secretario general de Joves del País Valencià Joan Guanter, además de concejales de la formación valencianista de Catarroja, Mislata, Sedaví o Picanya.

Por su parte, en la mesa popular se sentó Laura Chulià, portavoz adjunta del PP en las Corts, que acompañó a la portavoz municipal Chelo Lisarde, así como a concejales de la comarca y militantes.

Chuliá y Lisarde, a la derecha, en la mesa del PP

Chuliá y Lisarde, a la derecha, en la mesa del PP / L-EMV

