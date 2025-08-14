Muñoz, Gimeno y Chulià en el Sopar Popular Faixat de Paiporta

Paiporta vivió anoche el Sopar Popular Faixat, el primero de las fiestas patronales tras la barrancada del 29 de octubre. Esta cena, en mitad de la calle, congrega a centenares de vecinos y vecinas, que comparten velada a la fresa, cuando el tiempo lo permite, claro.

Pero los partidos políticos también montan su mesa y mantel y reúnen a decenas de militantes y cargos, ya sean de la comarca o de nivel orgánico. El PSOE, por ejemplo, recibió la visita del Síndic en les Corts, José Muñoz. El alcalde Vicent Císcar y la concejal de Fiestas, hicieron de anfitriones de Muñoz.

Foto de familia de la cena de Compromís / L-EMV

Compromís, por su parte, también reunió a sus militantes, con la concejala Marian Val al frente, acompañada de la diputada provincial Dolors Gimeno y el secretario general de Joves del País Valencià Joan Guanter, además de concejales de la formación valencianista de Catarroja, Mislata, Sedaví o Picanya.

Por su parte, en la mesa popular se sentó Laura Chulià, portavoz adjunta del PP en las Corts, que acompañó a la portavoz municipal Chelo Lisarde, así como a concejales de la comarca y militantes.