Vaivén
Muñoz, Gimeno y Chulià en el Sopar Popular Faixat de Paiporta
Cargos autonómicos y provinciales de PSOE, PP y Compromís asisten a la tradicional de las fiestas paiportinas
L-EMV
Paiporta vivió anoche el Sopar Popular Faixat, el primero de las fiestas patronales tras la barrancada del 29 de octubre. Esta cena, en mitad de la calle, congrega a centenares de vecinos y vecinas, que comparten velada a la fresa, cuando el tiempo lo permite, claro.
Pero los partidos políticos también montan su mesa y mantel y reúnen a decenas de militantes y cargos, ya sean de la comarca o de nivel orgánico. El PSOE, por ejemplo, recibió la visita del Síndic en les Corts, José Muñoz. El alcalde Vicent Císcar y la concejal de Fiestas, hicieron de anfitriones de Muñoz.
Compromís, por su parte, también reunió a sus militantes, con la concejala Marian Val al frente, acompañada de la diputada provincial Dolors Gimeno y el secretario general de Joves del País Valencià Joan Guanter, además de concejales de la formación valencianista de Catarroja, Mislata, Sedaví o Picanya.
Por su parte, en la mesa popular se sentó Laura Chulià, portavoz adjunta del PP en las Corts, que acompañó a la portavoz municipal Chelo Lisarde, así como a concejales de la comarca y militantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
- La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València