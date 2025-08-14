La ola de calor y el turismo chocan con el cierre de playas en Alboraia

Las playas norte de Alboraia, Port Saplaya y la canina, amanecen con nueve días de restricciones para el baño. El último análisis, realizado el jueves 7 de agosto, volvió a detectar niveles altos de Escherichiacoli, es decir, contaminación fecal. Aún así, la ola de calor y la temporada alta de turismo provocan que haya bañistas que decidan bañarse a pesar de las indicaciones del equipo de socorrismo.

Los socorristas informan durante su jornada laboral, de 10.30 a 19.30 horas, de los inconvenientes que tienen bañarse en un agua contaminada por vertidos residuales. Esta bacteria puede provocar virus gastrointestinales y su ingesta estaría relacionada con síntomas tales como náuseas, vómitos o diarrea. De este modo, según ha podido conocer este diario, los socorristas recomiendan no entrar al mar en las zonas acotadas y, si se hace, tener precaución para no ingerir agua.

"Nosotros informamos, pero no podemos ordenar", afirma un socorrista, que explica que, además de informar personalmente a los visitantes, han realizado carteles informativos para advertir a los bañistas de los peligros del agua y los han colocado a las entradas de la playa y sobre las vallas que separan las diferentes zonas en las que está permitido el baño y las que no.

Cartel informativo sobre el cierre de playas. / L-EMV

"Bandera negra" por contaminación

Estas son las dos únicas acciones que los socorristas pueden llevar a cabo para prevenir el baño a la población, ya que, como cuentan a este medio, "no existe una bandera para prohibir el baño por contaminación". "No podemos poner la bandera roja, porque hace referencia a la seguridad del agua por otros motivos como meteorológicos o por las corrientes, aún así la ponemos amarilla para que las personas que acuden a la playa estén alertas y sepan que ocurre algo en el mar", añaden.

De este modo, el equipo de salvamento y socorrismo de Alboraia solicita que se establezca una "bandera negra" para prohibir el baño por contaminación y así conseguir que los cierres de playa por estos motivos sean efectivos y salvaguardar la salud de los bañistas de una forma más efectiva, ya que durante la mañana de ayer se pudo observar presencia de bañistas en diversos puntos "prohibidos", como en la playa de perros y la más próxima al Carraixet.

Alboraia sigue con restricciones en la playa, a pesar del caso omiso de algunos bañistas / Germán Caballero

Tras una semana desde que se realizaron los últimos análisis, el consistorio está a la espera de que la Generalitat realice las próximas pruebas. Según informan los socorristas, en situaciones extraordinarias como los cierres de playa, duplican las muestras que se realiza al mar y cada prueba se realiza en un periodo de 48 a 72 horas en días hábiles, por lo que en breve se conocerá si las playas vuelven a estar abiertas al público- de forma segura- o si, por el contrario, permanecerán cerradas.

Según los últimos informes, el motivo de los cierres responde a la presencia elevada de niveles microbiológicos en el mar provenientes de las acequias. Las muestras realizadas en estas playas superan del doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual. Por tanto, según lo establecido en la legislación de calidad de agua de baño, la Conselleria de Medio Ambiente obliga a cerrar la zona al baño y a facilitar la información a la población.