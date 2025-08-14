La Policía Local de Alaquàs rescata a un gato atrapado en un coche

"Un emotivo rescate con final feliz gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Alaquàs", resalta el Ayuntamiento de Alaquàs. Unos maullidos alertaron al vecindario de la zona que no dudó en llamar a las autoridades para que ayudaran al animal.

El pequeño gato se había quedado atrapado en la zona del compartimento del motor de un coche y no podía salir por sí solo. La Policía Local se desplazó y examinó el vehículo rápidamente hasta encontrar al animal, que pudo ser rescatado gracias a la colaboración de la propietaria del vehículo, que no era la dueña del felino.

Los agentes asistiendo al gato rescatado. / A. A.

Asistencia y precaución

Las autoridades hicieron distintas maniobras para sacar al gato del coche sin hacerle daño y este fue atendido con agua y comida para su pronta recuperación. Más tarde fue llevado a una protectora de animales local. Allí recibió atención veterinaria y curas hasta encontrarle un hogar.

Desde la Policía Local de Alaquàs recuerdan la "importancia de revisar los vehículos en épocas de calor y frío extremo, ya que muchos animales buscan refugio en zonas como el motor para protegerse".