La Policía Local de Alaquàs rescata a un gato atrapado en un coche
El felino se había quedado pillado dentro del motor vehículo sin posibilidad de salir por su propio pie
"Un emotivo rescate con final feliz gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Alaquàs", resalta el Ayuntamiento de Alaquàs. Unos maullidos alertaron al vecindario de la zona que no dudó en llamar a las autoridades para que ayudaran al animal.
El pequeño gato se había quedado atrapado en la zona del compartimento del motor de un coche y no podía salir por sí solo. La Policía Local se desplazó y examinó el vehículo rápidamente hasta encontrar al animal, que pudo ser rescatado gracias a la colaboración de la propietaria del vehículo, que no era la dueña del felino.
Asistencia y precaución
Las autoridades hicieron distintas maniobras para sacar al gato del coche sin hacerle daño y este fue atendido con agua y comida para su pronta recuperación. Más tarde fue llevado a una protectora de animales local. Allí recibió atención veterinaria y curas hasta encontrarle un hogar.
Desde la Policía Local de Alaquàs recuerdan la "importancia de revisar los vehículos en épocas de calor y frío extremo, ya que muchos animales buscan refugio en zonas como el motor para protegerse".
