La Policía Local de Alaquàs rescata a un gato atrapado en un coche

El felino se había quedado pillado dentro del motor vehículo sin posibilidad de salir por su propio pie

El gato rescatado por la Policía Local.

El gato rescatado por la Policía Local. / A. A.

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Alaquàs

"Un emotivo rescate con final feliz gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Alaquàs", resalta el Ayuntamiento de Alaquàs. Unos maullidos alertaron al vecindario de la zona que no dudó en llamar a las autoridades para que ayudaran al animal.

El pequeño gato se había quedado atrapado en la zona del compartimento del motor de un coche y no podía salir por sí solo. La Policía Local se desplazó y examinó el vehículo rápidamente hasta encontrar al animal, que pudo ser rescatado gracias a la colaboración de la propietaria del vehículo, que no era la dueña del felino.

Los agentes asistiendo al gato rescatado.

Los agentes asistiendo al gato rescatado. / A. A.

Asistencia y precaución

Las autoridades hicieron distintas maniobras para sacar al gato del coche sin hacerle daño y este fue atendido con agua y comida para su pronta recuperación. Más tarde fue llevado a una protectora de animales local. Allí recibió atención veterinaria y curas hasta encontrarle un hogar.

Noticias relacionadas y más

Desde la Policía Local de Alaquàs recuerdan la "importancia de revisar los vehículos en épocas de calor y frío extremo, ya que muchos animales buscan refugio en zonas como el motor para protegerse".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents