Torrent convertirá "La Malagueña" en un centro de acción social

El Ayuntamiento de Torrent ha impulsado un proyecto para convertir la planta baja del edificio conocido como ‘La Malagueña’, junto a la Torre, en un Centro de Acción Social. La iniciativa se enmarca dentro de la orden del Ministerio de Juventud e Infancia por la que se regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud, a las entidades locales afectadas por la dana.

El edificio municipal conocido como “La Malagueña”, se encuentra ubicado en la Plaza Colón 21 de Torrent. El inmueble fue adquirido por 700.000 euros por el ayuntamiento en 2019, bajo el gobierno del socialista Jesús Ros, que también compró el cine Cervantes y unos bajos en Federico Maicas. En total, 1,6 millones de euros procedentes del superávit.

La intención municipal de entonces era el derribo del edificio para amplair la plaza, pero este proyecto, ni otro, se ha materializado, dejando el inmueble cerrado y en desuso. La antigua tienda de muebles y decoración cueta con cinco plantas (planta baja más cuatro alturas), con una superficie construida total de 757 m² sobre una parcela de 153 m². El proyecto de rehabilitación se centra en la planta baja, que dispone de una superficie útil de 149 m², organizada en distintos espacios funcionales: un acceso exterior cubierto (10,47 m²), una sala multiusos amplia y diáfana (79,15 m²), un despacho para atención social (14,91 m²), aseos adaptados (13,17 m²), un área de instalaciones (9,37 m²) y otros espacios complementarios (21,93 m²). Para ello se destinarán 150.000 euros con una previsión de obras de tres meses.

La alcaldesa accidental, MªAngeles Lerma, en la visita al edificio / L-EMV

Así, la planta baja de la Malagueña se convertirá en un espacio multifuncional de uso social, recreativo y formativo. Este centro estará especialmente orientado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, creando un punto de encuentro seguro, accesible y equipado para fomentar la convivencia, el desarrollo personal y la cohesión comunitaria. La instalación ofrecerá una sala multiusos, un despacho de atención social, aseos adaptados e instalaciones modernas, cumpliendo los estándares de accesibilidad, seguridad y eficiencia energética. Este espacio permitirá organizar talleres, actividades lúdicas y de ocio educativo, programas de atención psicosocial, encuentros comunitarios y proyectos de apoyo emocional y social.

"Edificio municipal infrautilizado"

La alcaldesa accidental, Mª Ángeles Lerma, ha destacado que “este proyecto responde a una necesidad real de Torrent: gracias a la gestión responsable del equipo de gobierno y a la colaboración institucional, podremos convertir un edificio municipal infrautilizado en un centro social de referencia para nuestra familias”.

En este sentido, desde el consistorio apuntan que recuperar ‘La Malagueña’ "era una reivindicación reiterada de los vecinos y vecinas, que en numerosas ocasiones han solicitado que se aprovechen inmuebles municipales adquiridos por anteriores gobiernos y que han permanecido cerrados y sin uso durante años. Con este proyecto, el actual equipo de gobierno da respuesta a esa demanda ciudadana, recuperando patrimonio público para ponerlo al servicio de las nuevas generaciones".

Por tanto, Lerma declara que que "hemos buscado ayudas donde las había, las hemos solicitado y hoy podemos anunciar que avanzamos hacia un nuevo recurso social sin que suponga un sobrecoste para los vecinos de Torrent. Cada euro que conseguimos se transforma en servicios y mejoras para nuestra ciudadanía". Para la alcaldesa accidental, la puesta en marcha de este centro social "no solo responde a una necesidad inmediata tras la DANA, sino que forma parte de un plan más amplio para que Torrent disponga de infraestructuras modernas, accesibles y pensadas para el futuro de nuestra juventud. Queremos una ciudad viva, con oportunidades y espacios donde crecer en comunidad.