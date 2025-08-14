Torrent se prepara para celebrar la Mare de Déu d'Agost y la misa en honor a Sant Roc

Torrent se dispone a vivir uno de los fines de semana más esperados del verano, con dos de sus celebraciones más emblemáticas y arraigadas: la festividad de la Mare de Déu d'Agost y la misa en honor a Sant Roc. Ambas citas reunirán a vecinos y vecinas en un ambiente de devoción y tradición, convirtiendo las calles del casco histórico en el epicentro festivo de la ciudad.

La programación religiosa dará comienzo el jueves 14 de agosto, a las 19.00 h, con la tradicional misa vespertina en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a la que seguirá, a las 19.30 h, la misa con la presencia de las clavariesas.

El viernes 15 de agosto, festividad de la Mare de Déu d'Agost, la parroquia de la Asunción acogerá la solemne eucaristía a las 19.30 h, con la participación de las 12 clavariesas de este año, entre las que destaca Cristina Chulià, que ostenta el cargo de Clavariesa Major 2025.

Tras la ceremonia, la imagen de la Mare de Déu recorrerá en procesión las calles del casco histórico, engalanadas con las tradicionales alfábegas, en un itinerario que contará con la participación de vecinos, vecinas y visitantes que se sumarán al cortejo.

La festividad continuará el sábado 16 de agosto, a las 20.30 h, con la misa en honor a Sant Roc en la plaza que lleva su nombre. Organizada por la Falla Sant Roc y los vecinos de la zona, la eucaristía estará presidida por el párroco de la Asunción y contará con la asistencia de falleros, representantes de la comisión fallera de 2026, autoridades y vecindario.

Misa en honor a Sant Roc 2024 / Ayuntamiento de Torrent

Al finalizar, la comisión ofrecerá la tradicional merienda, que cada año reúne a vecinos y amigos para compartir la celebración.

Estas conmemoraciones forman parte del calendario festivo del verano torrentino, en el que la tradición y la cultura popular se combinan con propuestas de ocio para todos los públicos.

Actividades culturales con "A la Lluna de Torrent 2025"

Paralelamente, la programación cultural "A la Lluna de Torrent 2025" vivirá este fin de semana su ecuador con tres jornadas consecutivas de actividades pensadas para todas las edades. Del jueves 14 al sábado 16 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de baile, magia, animación, juegos gigantes, monólogos y cine al aire libre en diferentes puntos de la ciudad.

El viernes, la programación incluirá teatro musical infantil, baile popular y una sesión de cine de fantasía; mientras que el sábado será el turno de espectáculos de magia, humor y nuevas proyecciones de cine familiar, llenando de vida y ambiente las noches de verano.

La programación completa de "A la Lluna de Torrent 2025" se puede consultar en la web municipal y en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la ciudadanía, que podrá seguir disfrutando de noches llenas de música, cine, magia y diversión hasta el próximo 30 de agosto