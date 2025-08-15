Alboraia refuerza su intervención socioeducativa en menores que necesitan apoyo

El Ayuntamiento de Alboraia ha puesto en marcha una iniciativa piloto e inédita en la localidad con una especie de escuela de verano de Servicios Sociales llena de actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas del municipio que requieren de un acompañamiento más cercano. El acceso a esta medida de seguimiento y conciliación en vacaciones está cerrado completamente a la ciudadanía, ya que forma parte de un programa de intervención continuada que se lleva a cabo durante todo el año desde el área municipal.

Las actividades están coordinadas entre las educadoras sociales y la Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. El programa contempla propuestas pedagógicas adaptadas a las necesidades del grupo con el objetivo de fomentar su autonomía, autoestima y habilidades sociales.

"Queremos ofrecerles un ambiente estable durante el mes de agosto, ya que suele tener un impacto negativo en estas personas que necesitan una rutina, por lo que hemos trabajado en garantizar la atención especial también en el mes vacacional", explica la concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla.