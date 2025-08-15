La Brigada de Vigilancia Forestal de Paterna refuerza su labor en plena ola de calor

El Ayuntamiento de Paterna mantiene activo un dispositivo especial para proteger el paraje natural de La Vallesa, todas las zonas boscosas del municipio y su entorno residencial ante la situación de preemergencia nivel 3 decretada por la Generalitat por riesgo extremo de incendios ante la ola de calor.

Dentro de este operativo, la Brigada de Vigilancia Forestal, gestionada por la empresa pública Gespa, también ha reforzado sus labores de control y prevención durante estos días.

La vigilancia se coordina desde la Torre de La Vallesa, que opera las 24 horas como centro neurálgico de control y supervisión del bosque. Este puesto avanzado cuenta con base de drones para patrullaje aéreo, cámaras térmicas capaces de detectar focos calientes y una estación meteorológica que monitoriza en tiempo real temperatura, humedad, viento y otros parámetros críticos. Todo el sistema está integrado y coordinado por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, lo que permite una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Un trabajo anual

Durante todo el año, los operarios de esta brigada recorren el paraje en vehículo todoterreno, mantienen y revisan las barreras y la señalización vertical y horizontal de los caminos de emergencia, y realizan la retirada de escombros dentro del espacio protegido.

El Ayuntamiento de Paterna muestra su concienciación sobre los efectos del cambio climático y sus consecuencias, por lo que trabaja de manera constante en la protección y preparación del municipio frente a fenómenos extremos como las olas de calor. En este sentido, ha incrementado el presupuesto destinado a la prevención y seguridad forestal, reforzando los recursos humanos y técnicos para garantizar una respuesta rápida y eficaz.