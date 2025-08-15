El campo de fútbol de Alfafar avanza en su reconstrucción

La primera fase de reconstrucción del campo de fútbol de Alfafar ya está en su recta final. El consistorio ha hecho un acuerdo con la Fundación Trinidad Alfonso, dirigida por Juan Roig, se dedica a "impulsar acciones sociales utilizando el deporte como ejemplo y como forma de irradiar la Cultura del Esfuerzo".

En esta primera fase se ha instalado el terreno de juego, las porterías, la rehabilitación del vestuario y el vallado perimetral. El ayuntamiento se ha encargado de revisar el adelanto de las obras de estas instalaciones.

Comienzo de la fase dos

Esta temporada se iniciará la fase dos, que constará de la implantación de más gradas, más vestuarios para el fútbol femenino, por el que apuestan en Alfafar, y un edificio central que acogerá las aulas de estudio, el kiosco y las oficinas de la UDB Alfafar.

"Empezaremos seguramente la temporada aquí", afirma el alcalde, Juan Ramón Adsuara, y añade que "las escuelas empezarán allí" y que en una segunda fase de inversión de la Diputació de València y del ayuntamiento "comenzarán con la adecuación de los entornos, con más parking, el edificio y las aulas de estudio".

"Apostamos por Alfafar, apostamos por las personas, apostamos por el deporte y los valores", declara Adsuara. También agradece a los ciudadanos y pide paciencia porque "los procedimientos burocráticos tardan un poco, pero los proyectos están y poco a poco se vuelven realidad".