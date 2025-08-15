Detenida en Catarroja una fugitiva que ejerció de médico sin serlo
Las autoridades colombianas la buscaban por usurpación, estafa y falsedad documental y estaba reclamada también por Interpol
La Policía Nacional ha detenido en Catarroja a una fugitiva colombiana reclamada por su país por ejercer de médico durante tres años en varias entidades sanitarias sin tener la titulación y habilitación para ello.
Según ha informado la Policía en su cuenta de la red social X y han confirmado a EFE fuentes policiales, la mujer, de 36 años, se hizo pasar por médica en Colombia donde atendió a 665 pacientes.
Las autoridades colombianas la buscaban por usurpación, estafa y falsedad documental y estaba reclamada también por Interpol.
El Grupo 2 de Fugitivos en colaboración con la Policía colombiana detuvo a la mujer después de tener conocimiento de que se encontraba en Catarroja, aunque antes estuvo viviendo en otras localidades valencianas. Finalmente fue arrestada en Catarroja, donde residía con su pareja y una hija.
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias
- Muere un niño valenciano de 11 años tras perder el conocimiento en una piscina de Bilbao
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Avanzan las obras para conectar la Fonteta con la estación de Malilla y la nueva Fe
- Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost