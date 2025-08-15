Éxito del II Concurso de Charangas de las fiestas de Sant Roc 2025

La Plaza Emilio Castelar de Burjassot se llenó el domingo 10 de agosto de la mejor música de charanga, dentro de los actos programados por la Clavaría de Sant Roc 2025, capitaneada por el Clavario Mayor, Juan José Garrido Muñoz.

Las charangas Xaranga Terremoto, Els Barrejats i TXarandongaa protagonizaron este genial concurso en el que lo de menos era ganar, ya que las tres dieron lo mejor de sí y pusieron a bailar a todas las personas que les acompañaron en su pasacalles por las calles Jorge Juan y Obispo Muñoz.

Horas de música sin parar

Hasta la llegada a la Plaza Emilio Castelar no paró de sonar la música con temas clásicos y más modernos que hicieron vibrar al público asistente.

En la noche de hoy, 11 de agosto, la música vuelve a ser protagonista y, tras el reparto de los bocadillos de embutido, será el turno de la actuación de la Orquesta Gravity, a las 23.30 horas en la Plaza.