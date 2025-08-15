La infancia pone el fuego en la Baixà i Rodà de Sant Roc en Burjassot

La infancia protagonizó, en la tarde noche del jueves, la Baixà i Rodà con que la ciudad de Burjassot rinde homenaje a Sant Roc. Devoción, música y fuego volvieron, un 14 de agosto más, a recorrer las calles. Primero, en la ermita del Patrón, la Bendición de Cañas abrió unos actos a los que concurrieron numerosos vecinos. Centenares de bordones, con la concha marina y la calabaza de los peregrinos, fueron asperjados a las puertas del santuario.

A continuación, los niños y las niñas encendieron la Baixà con el disparo de innumerables cohetes a lo largo de un trayecto que llevó a Sant Roc hasta la iglesia de San Miguel Arcángel, en la parte baja del pueblo, junto a la huerta. La Associació Cultural Penya El Coet puso orden en el uso de la pólvora y la Agrupación Musical Los Silos marcó el compás.

Antes de alcanzar la parroquia del Arcángel, la plaza del Ayuntamiento fue escenario de la Rodà. Sus grandes protagonistas, niños y niñas, envolvieron al Peregrino con el fulgor y estruendo de los cohetes. Llegados a San Miguel, lo recibieron bajo una bóveda de luz.

Un momento de la Baixà de Sant Roc. / V. Ruiz

Exhibición de pólvora

A la Baixà y la Rodà infantiles, encuadradas en la Nit de la Pólvora de las fiestas patronales, siguió la exhibición pirotécnica que, después de la medianoche, regaló la Penya El Coet con su Gran Coetà. La dispararon al lado del campo de fútbol del Burjassot CF. Poco antes de la ‘cordà’, la Pirotecnia Mediterránea, junto al Centro Socioeducativo Díaz-Pintado y en el aparcamiento público de las Palmeras, pintaron el cielo con sendas ‘mascletades nocturnes’ en honor del Peregrino.

El Patrón permanecerá en la iglesia de San Miguel hasta que sus incondicionales con el clavario mayor al frente, Juan José Garrido, lo trasladen a la ermita este sábado por la noche –su día grande– en la Pujà i Rodà. Será el colofón de la fiesta. Como cantó el poeta Estellés, “mort encara veuré encara / la pujada de Sant Roc”.