Nofuentes es el único edil del gobierno de Quart que no ha entregado su currículum

En plena vorágine por la polémica de currículums de los cargos públicos, también de sus titulaciones, cualquier atisbo de ocultación desata las alarmas, aunque sea al nivel más bajo de la cadena administrativa:los ayuntamientos.

Y es precisamente en un consistorio de l’Horta donde se está produciendo, digo produciendo porque hay margen para solventarlo, el último caso. Se trata del concejal socialista Bartolomé Nofuentes, que es el único regidor del gobierno que conforman PSOE-Compromís que todavía no ha entregado su currículum para publicado en el portal de transparencia.

El pasado marzo, el Ayuntamiento de Quart de Poblet inició un proceso de transparencia y actualización de la información institucional. La iniciativa nacía en pro de la transparencia, así como en cumplimiento de la ley de información pública. Por ello, se están publicando los currículums de todos los miembros de la organización política. Para ello, desde el área de Transparencia se ha requerido a todos los grupos que faciliten dicha información, y en algunos casos se está a la espera de recibirla. De hecho, recientemente se han hecho varios recordatorios para que se reenvíen los currículos que quedaban pendientes de recibir y poder publicarlos.

El 76% ya están publicados

La corporación está formada por 21 regidores y regidoras de PSOE, Compromís, PP, Vox yQuart entre Totes. Este jueves, aparecían los currículums de 16 concejales, lo que significa una transparencia por encima del 76%. Del PSOE han publicado sus titulaciones nueve de los diez: Cristina Mora (alcaldesa), ConsueloCampos, Juan José Susín, Encarna Folgado, José AntonioZapata, Llum Moral, Francisco Hidalgo, Ignacio Rabanaque y Lucía Fernández. El único que resta es el veterano Bartolomé Nofuentes.

En este sentido, la Diputación de Valencia todavía mantiene en su web el currículum de Nofuentes de su etapa de diputado provincial: Cursando (entonces) módulo de política y planificación estratégica, dentro del apartado de títulos oficiales; y máster en gestión de proyecto s europeos y Cobit 5, como títulos no oficiales.

En Compromís, socios del PSOE, también los tres regidores han presentado su currículum:Rosa García, Lluís MiquelCampos y Gabriela Carretero. En el Partido Popular, solo lo han publicado dos de sus cinco concejales (Maria Dolores Gutiérrez y Francisco Javier Soler); y de Vox, sus dos regidoras, Belén Fernández y Siva León; mientras que la edila de Quart entre Totes, Vanessa Quintanilla, tampoco lo ha entregado.