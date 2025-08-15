Unas obras sin licencia obligan a una mujer a desalojar su piso en Torrent

A Carolina, de 62 años, le llegó una notificación del Ayuntamiento de Torrent en la que le comunican que debe desalojar la casa en la que vive de alquiler, por riesgo de derrumbe tras unas obras sin licencia llevadas a cabo por sus vecinos. Se trata de una vivienda plurifamiliar, de dos plantas independientes, en la que los técnicos han encontrado deficiencias en la estructura que afectan a la seguridad de la finca. Su hijo David ha solicitado al consistorio una alternativa habitacional, pero la administración local ha señalado que actualmente no hay viviendas públicas disponibles en la ciudad.

En el informe técnico, a fecha del 23 de julio, detallan que en la primera planta, donde vive Carolina, en la entrada de la vivienda y del baño se ha producido un bombeo del pavimento y una grieta significativa en el revestimiento cerámico del baño. Estas patologías denotan un movimiento del forjado de la primera planta. En la parte exterior del tabique del baño, que a la misma vez es la fachada del patio interior, aprecian una grieta de grandes dimensiones, evidenciando un movimiento de esta zona del forjado de planta primera.

En el momento de la visita, no había nadie en la planta baja para facilitar la inspección. No obstante, observaron en el patio interior obras de demolición para el cierre de la fachada, que posiblemente sean muros de carga, y obras de ejecución de nuevos cierres de fachada que amplían la edificación de la vivienda. El informe pone de manifiesto que estas obras se han hecho sin autorización del ayuntamiento.

Estructura del patio interior de la vivienda. / L-EMV

Rehabilitación del edificio

Tras este control, detectaron que el inmueble no cumple con las condiciones de seguridad que se exigen en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y se dicta una orden de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación que deberán asumir los propietarios de la vivienda. Entre las medidas de prevención, se encuentra el desalojo de todas las personas que vivan en el edificio, de solo dos plantas.

Carolina se trasladó durante unos días a casa de su hijo David, en la que también está su hermano pequeño, y dormían ambos en el mismo sofá. No obstante, la mujer de 62 años regresó a su casa porque pensaban "que esto se solucionaría más rápido". Además, el hijo sostiene que no pueden convivir siete personas en un piso de alquiler de dos habitaciones. Por ello, se pusieron en contacto con el consistorio y han tenido una reunión con el concejal de Servicios Sociales, Arturo García. En la encuentro el edil les ha comunicado que "están intentando hacer todo lo posible, pero ahora mismo no hay viviendas públicas disponibles en Torrent". David también se ha reunido con la asistenta social que corrobora la falta de vivienda pública y les ha informado que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), sí que dispone de viviendas pero "con una larga lista de espera", agravada tras los efectos de la dana.

"Ella vivía tan felizmente ahí, pagando durante tres años sus facturas y el alquiler, y ahora nos encontramos con esta situación y sin ninguna solución por parte del ayuntamiento", lamenta David. Carolina es una persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad. Víctima de violencia de género, ha sido operada del corazón y cobra el Ingreso Mínimo Vital. En el piso de inquilina pagaba 350 euros y ahora resulta "imposible" encontrar un alquiler a ese precio o similar.

Por el momento, seguirá viviendo en su casa, como forma de presión, pagando el alquiler a la espera de lograr una alternativa. A pesar de que el informe indica la falta de seguridad del edificio, todavía no tiene fecha prevista para el desalojo.