Refugios climáticos contra el calor en Mislata

Valencia se ha convertido en un punto álgido de esta quinta ola de calor, que ya se está convirtiendo en persistente, y está dejando temperaturas de hasta más 40 grados en algunos puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha advertido de que este puente, del 15 al 17 de agosto, la "situación es muy adversa" con "impacto en la salud".

Muchos ayuntamientos, como el de Mislata, están dando sus recomendaciones para afrontar esta ola de calor como evitar las horas de mayor radiación, usar protección solar, beber mucha agua, comer alimentos frescos, evitar el alcohol, no dejar a personas o animales en vehículos cerrados y tener especial atención en niños, personas mayores y enfermos.

Refugios contra el calor

Este consistorio, además, tiene implementados refugios climáticos, "espacios públicos climatizados, edificios y dependencias municipales, que ofrecen protección durante los periodos de calor extremo, a los que se puede acudir en caso de necesidad".

Refugio climático del Espacio Municipal Sénior El Quint / L-EMV

El consistorio ha recordado a sus ciudadanos que pueden utilizar esos espacios y seguir las recomendaciones "ante las alertas de del calor intenso y persistente durante estos días". Añaden que "estos espacios son especialmente importantes para aquellas personas cuyas viviendas no están climatizadas o son deficientes energéticamente".

Los refugios climáticos son de libre acceso y se pueden encontrar en el Espacio Municipal Sénior El Quint, el Espacio Municipal Sénior El Sur, el Centro Cultural Carmen Alborch y el Centro Deportivo La Fàbrica. Estos refugios siguen sus horarios de apertura habitual y se pueden consultar en la web del ayuntamiento.