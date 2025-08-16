Un mercado de San Miguel a sólo cinco minutos de València

Un bar de bares. Esa es la ambiciosa propuesta que impulsa una empresa en el casco antiguo de Torrent. Se trata de un concepto innovador en la ciudad, del que por el momento se conocen pocos detalles, pero con el que se presente revitalizar el histórico barrio alrededor de la Torre con ofertas gastronómicas de distinto color.

Baviera Barrio de Bares es el nombre del proyecto. Se trata de una iniciativa basada, con sus similitudes y diferencias, en propuestas ya existentes, como, por ejemplo, los mercados de San Miguel o San Ildefonso, en Madrid; el Mercabanyal, en València; o Termini, en Roma. Es decir, en un mismo espacio, el cliente puede encontrar un amplio surtido de oferta gastronómica.

Lugar donde Google Maps ubica ya Barrio de Bares / GM

Si bien la finalidad es casi la misma, la principal diferencia de Barrio de Bares de Torrent con Mercabanyal o Termini, es que el proyecto torrentino nace de cero y no utilizará como contenedor un mercado tradicional de toda la vida. En este caso, la iniciativa se ubicará en la calle Arcipreste Navarro Nogueroles, junto al Metro, en una superficie global de 1300 metros. Se trata de una antigua nave, del año 1920, que en la actualidad está conformada por una decena de construcciones en su interior, la mayoría catalogadas como almacén, así como un comercio, una oficina y un aparcamiento.

El proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa. Según ha podido saber este diario, el plan ya cuenta con el informe de compatibilidad urbanística y actualmente se encuentra tramitando el permiso de obra.

Franquicias ya adheridas

Según el portal que anuncia la iniciativa, Baviera se presenta como «un sabor, un aroma, un viaje a un barrio de bares», un espacio en el que «si tenés (sic) historias que contar, tendrás dónde compartirlas». En este sentido, los impulsores anuncian que en el contenedor gastronómico estarán ofertas como ‘Orígenes del sur’, ‘Benvolgut’, Baovan’, ‘Sibarita’, ‘Sorsi e Morsi’, ‘El Bvrgueso’ y ‘Lemongrass’.

La puerta de la nave ya anuncia la llegada de Baviera / L-EMV

Barrio de Bares tratará de romper con el tradicional concepto hostelero en Torrent, ya por la oferta gastronómica (que también porque ninguna de las marcas anunciadas tiene presencia en la ciudad) sino por aglutinarlos todos en un mismo lugar.

También el proyecto Baviera tiene la mirada puesta en el servicio ‘Deliveroo’. Y es que la compra de comida con servicio a domicilio ha crecido en Torrent con motivo de la pandemia y es habitual ver a los repartidores en los alrededores de las franquicias que han proliferado en la capital comarcal, agrupadas principalmente en la Avenida Juan Carlos I y la carretera de Picanya, con media docena de establecimientos de comida rápida y una franquicia italiana.