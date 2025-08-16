Lectura
Port Saplaya transforma neveras en puntos de lectura
La Asociación de Ocio del municipio ha querido crear "bibliotecas ambulantes" para fomentar la lectura entre personas de todas las edades
Con el lema "Coge o deja un libro", la Asociación de Ocio de Port Saplaya, junto a Alboraia, ha querido crear una campaña de fomento para la lectura y la cultura, con el pretexto de que "la gente lea más". La presidenta de esta asociación, Brigitte Duvigneaux, afirma que "fomentar la lectura es lo mejor que se puede hacer".
Desde hace un mes, Port Saplaya puede disfrutar de esta campaña que ya se ha convertido en un éxito entre sus habitantes. Los fines de semana de julio, "han sido espectacular" en palabras de Brigitte, ya que la gente tuvo una reacción "sorprendente" e incluso "se tuvo que reponer material". La primera biblioteca ambulante abrió el 18 de junio y se encuentra situada en la puerta del centro cívico en la Plaza de la Señoría. La idea de la asociación es que estas bibliotecas "estén abiertas todo el año y no solo en verano".
Donaciones de todo tipo
La asociación ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alboraia para recibir donaciones de la biblioteca municipal, aunque ya hay gente que ha querido aportar su granito de arena y donar libros en desuso para que este proyecto pueda salir adelante.
Por su parte, las dos bibliotecas habilitadas han sido también donaciones, una por la propia presidenta y otra por un hostelero del municipio. En cuánto a donaciones económicas, no han recibido ninguna ya que utilizan las cuotas de los asociados de la asociación, que constan de 20 euros anuales.
Este proyecto está dedicado a todo tipo de público, desde niños hasta más mayores. Las bibliotecas disponen de libros infantiles, novelas juveniles, adultas, etc. Según Brigiette, "la lectura es para todos" y "todo el mundo está ya metido en el grano".
