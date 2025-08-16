Piscinas gratis y refugios climáticos con agua en l'Horta ante el calor extremo

Alerta roja por calor extremo. Esa es la actual situación del prelitorial de Valencia, en el que se incluyen las comarcas de l'Horta Sud y l'Horta Nord. Un aviso meteorológico que será cada vez más frecuente y que hace imprescindible tomar medidas de protección de la salud ante unas temperaturas muy altas, en un verano con varios fallecidos por las olas de calor.

Eso es lo que han hecho varios ayuntamientos que ante el aviso de las agencias de meteorología han adaptado sus servicios al tiempo. En Silla, Massamagrell y Burjassot, por ejemplo, han abierto a acceso gratuito a sus piscinas municipales para que puedan actuar como refugio climático para la población. Ni hoy ni mañana habrá que pagar para acceder a las instalaciones y darse un chapuzón. Las horas de más calor, concentradas en el medio día y el primer tramo de la tarde, también obligan a modificar horarios de celebraciones y mercados ambulantes.

Silla ha cambiado el horario del mercado y ha cerrado el polideportivo y Paiporta, ha retrasado su mascletà durante las fiestas de Sant Roc de las 14 horas a las 00 horas, cuando el sol ya se habrá escondido. En Alcàsser, por otra parte, se ha aplzado el concurso de "coloms" al 20 de agosto y se ha cambiado la hora de la cabalgata, retrasada a las 20 horas, como también lo han hecho en Almàssera.

En Torrent, se ha habilitado la planta baja del ayuntamiento en la avenida Ramón y Cajal como refugio climático con agua gratuita hasta las 21 horas de la noche, entre otras medidas. Las recomendaciones son claras: no exponerse al sol, hidratarse continuamente y buscar refugios climáticos que puedan suavizar unas temperaturas que este fin de semana son extremas.

En Paterna, además, han activado los cañones de agua de la Vallesa en el Parque Natural del Túria para prevenir incendios forestales como también lo han hecho en Torrent. Los cañones ya funcionan en todas las fases de Sideinfo en la zona del Vedat durante la mañana y la tarde, varios minutos, para refrescar la zona boscosa.