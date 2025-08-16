Refugios climáticos, cañones de agua y paelleros cerrados en Torrent ante las temperaturas extremas

El Ayuntamiento de Torrent ha convocado una reunión de "urgencia" con el equipo de gobierno, Policía Local y Protección Civil en la sala CISEM para activar varias medidas con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía ante la situación extrema de temperaturas elevadas.

En el encuentro se ha decidido abrir, hasta las 21 horas, el refugio climáticohabilitado en la planta baja del ayuntamiento (C/ Ramón y Cajal, 1), con aire acondicionado y agua fresca, según ha indicado el consistorio.

Igualmente, los cañones de aguas en la zona del Vedat estarán activos varios minutos durante la mañana y la tarde para refrescar la zona boscosa.

Extremar las precauciones

Los paelleros de las áreas recreativas del municipio estarán cerrados y quedan precintados. "Recomendamos no hacer fuego en los chalets para extremar precauciones", han señalado desde el consistorio, al tiempo que han informado de la prohibición de tracas, mascletàs y fuegos artificiales en toda la localidad.

Asimismo, se han recomendado extremar la precaución en las horas centrales del día (12.00-18.00 horras): "Evita salir si no es necesario, mantente hidratado y busca espacios frescos".

El consistorio ha resaltado que hay que prestar "especial" atención a personas mayores, niños y gente con enfermedades crónicas. Por último, ha indicado que, ante cualquier incidencia, se debe llamar al 112.