Arde un camión en Quart de Poblet y provoca un incendio

Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han extinguido este domingo en la calle Sèquia de Mislata, en Quart de Poblet, un incendio originado en la cabina tractora de un camión que se ha extendido a unos cipreses, según ha informado el citado organismo.

El aviso se ha recibido sobre las 9.16 horas y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos procedentes de los parques de Paterna y Torrent, así como un sargento de Paterna.

Los bomberos han trabajado en la extinción y han finalizado hacia las 10.56 horas.