Alfafar inicia la cuenta atrás para demoler el CEIP Orba tras los daños por la dana

El Ayuntamiento de Alfafar ha dado un paso más en la recuperación de sus infraestructuras educativas con la celebración de una reunión clave en el CEIP Orba el pasado martes 12 de agosto. El encuentro, que ha reunido a representantes de la Conselleria de Educación, la dirección facultativa encargada de la redacción del proyecto y la empresa adjudicataria de las obras, ha servido para coordinar el inicio de la demolición del centro, gravemente afectado por la dana.

Durante la visita a las instalaciones, las partes implicadas han abordado de forma conjunta cuestiones técnicas fundamentales para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos. Entre ellas, se ha verificado que las acometidas de luz, agua y otros suministros están dadas de baja, con el objetivo de evitar cualquier riesgo durante la ejecución de la demolición.

Preparados para la demolición del CEIP Orba de Alfafar. / A.A.

Asimismo, se ha establecido un calendario de actuaciones previas que incluye la limpieza integral de la parcela y la retirada de enseres, mobiliario y residuos. Estas tareas permitirán preparar el espacio para la intervención principal, para dejar el entorno en condiciones óptimas para la maquinaria pesada.

La demolición del CEIP Orba responde a la imposibilidad de recuperar las instalaciones tras los importantes daños que provocó la dana, que afectó gravemente a la estructura y a la seguridad del edificio. Desde que se produjeron las inundaciones, el consistorio ha trabajado en coordinación con las administraciones competentes para buscar la mejor solución, priorizando la seguridad de la comunidad educativa y la continuidad del servicio escolar en otras dependencias municipales y centros de la localidad.

Patio del CEIP Orba de Alfafar. / A.A.

La previsión es que los trabajos previos arranquen la próxima semana y se prolonguen durante varias semanas, antes de que se dé inicio a la fase de demolición propiamente dicha. Este procedimiento escalonado permitirá minimizar molestias y garantizar que todos los procesos se realicen con las medidas de seguridad y las normativas vigentes.

"Un paso para mirar hacia el futuro"

Desde el Ayuntamiento de Alfafar, el alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado la importancia de esta actuación: «El CEIP Orba ha sido un referente educativo para muchas generaciones en nuestro municipio, pero la dana dejó unas secuelas irreparables en su estructura. La demolición es un paso necesario para poder mirar hacia el futuro y ofrecer a nuestro alumnado unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales».

Por su parte, desde la Conselleria de Educación se ha destacado la colaboración institucional que ha hecho posible agilizar los plazos y coordinar todos los agentes implicados en el proyecto.