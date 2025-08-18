La Associació Cultural Bassot de Burjassot celebra la Festa del Gos de Sant Roc

Acabadas las fiestas patronales de Burjassot, el pasado sábado 16 de agosto, la Associació Cultural Bassot celebró al día siguiente, domingo 17 de agosto, en su local, la Festa del Gos de Sant Roc con una cena de sobaquillo.

La entidad lleva cuatro años ofreciendo a la ciudadanía esta iniciativa, que titula “La Nit del Gos”, con el ánimo de “recuperar una tradición popular y en valenciano”. La velada incluyó un taller de farolillos hechos con sandías, un campeonato de ‘trivial’ musical y, por descontado, una cuidada selección de canciones en la lengua del poeta Estellés.

Una tradición centenaria

Antaño, la Festa del Gos gozó de gran popularidad en Burjassot. Algunos vecinos, sobre todo octogenarios, recuerdan cómo sus padres les contaban que la fiesta del día después, de carácter estrictamente laico, “todavía era más sonada que la del Patrón”, al menos hasta los tiempos de la II República.

Su celebración en la Ciudad de los Silos aparece documentada en 1888 en el poema “Sant Roch i la seba”, que el dramaturgo Francesc Palanca i Roca incluyó en ‘El romancer valencià’. Con el lema “Recuperem les festes populars”, la Associació Cultural Bassot quiso rendir homenaje, una vez más, al inseparable compañero del Peregrino.