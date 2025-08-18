Paterna sorteará entradas dobles para disfrutar en la tribuna de los Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Paterna, en colaboración con la Federación Intercomparsas, ha organizado por primera vez un sorteo de 25 entradas dobles entre sus vecinos y vecinas para que puedan disfrutar de los desfiles de Moros y Cristianos desde la tribuna festera de la Plaza Enginyer Castells, un espacio privilegiado en el corazón de la fiesta.

Esta iniciativa se celebra en un año muy especial para el colectivo festero, tras la reciente declaración de los Moros y Cristianos de Paterna como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento que pone en valor más de medio siglo de historia, tradición y espectacularidad, y que convierte a esta celebración en un referente de la Comunitat Valenciana.

Moros y Cristianos para todos

Los desfiles tendrán lugar el sábado 23 de agosto con la Gran Noche Mora y el domingo 24 de agosto con la Gran Noche Cristiana, en los que participarán las 26 comparsas que integran actualmente la Federación de Moros y Cristianos de Paterna, 13 moras y 13 cristianas, que llenarán las calles de majestuosidad, elegancia y boatos.

Fiestas de Moros y Cristianos en Paterna / Ayuntamiento de Paterna

Las personas interesadas en participar en el sorteo deberán inscribirse en la Oficina de Turismo (calle Mayor, 3), entre los días 19 y 21 de agosto, en horario de mañana y tarde. El sorteo se realizará el jueves a las 19:00 horas de la tarde y podrá seguirse en directo a través de las redes sociales municipales de Viu Paterna.

Con este gesto, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con la promoción y puesta en valor de sus tradiciones y de un patrimonio festivo único. Un nuevo hito que se suma a otros reconocimientos de gran relevancia como la Cordà de Paterna, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 y Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2022.

De esta manera, Paterna continúa consolidándose como una ciudad que cuida, protege y promociona la trilogía que define su identidad: Foc, Festa i Fe.