El Botifarra triunfa en Alfara del Patriarca
Acompañado de la Agrupación Musical, el cantante dedicó canciones a los afectados de la dana ante un público entregado
"De 10, espectacular". Alfara del Patriarca, municipio de l'Horta Nord, vivió anoche, 17 de agosto a las 23 horas, un concierto que hizo vibrar a la localidad de la mano de El Botifarra (Pep Gimeno), gran fenómeno de la música popular del pueblo.
Más de 350 sillas ocupadas y gente de pie esperando desde las 22:30 la actuación del cantante de Xàtiva con la Agrupación Musical d'Alfara del Patriarca en los Jardines Municipales. "La banda sonó muy bien y fusionados con él fue muy emotivo", declaran vecinos que acudieron al espectáculo.
Este concierto ha sido una de las paradas del cantante en su gira de agosto por diferentes pueblos de la Comunitat Valenciana, a la que siguen Ontinyent el 19 de agosto y Benimodo el 25 de agosto.
Un homenaje a los necesitados
El artista dedicó una de sus canciones, "Romanç de Senyera", a las comarcas de l'Horta Sud y La Ribera, afectadas por la dana, donde, además, viven dos miembros de su grupo. También dedicó "Malaguenya de Barxeta" a aquellas personas que intentando llegar a la costa por el Mediterráneo a buscar un futuro mejor pierden la vida y a la población de Gaza.
Jesús Guanter, concejal de Cultura d'Alfara, declara que "hace un año, cuando asumió la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento d'Alfara del Patriarca, la primera decisión que tomó como concejal fue proponer a la Junta Directiva de la Agrupación Musical contratar a Pep Gimeno y hacer este concierto".
"Después del éxito del concierto de ayer, estoy convencido de que fue todo un acierto", añade Guanter. Antes del concierto, el concejal le enseñó al cantante el Palau de la Senyoria, patrimonio d'Alfara.
Jaume Martínez, alcalde del municipio, afirmó que fue "un verdadero conciertazo muy emocionante". También destacó el "trabajo de la Banda d'Alfara con uno de los referentes de la música popular valenciana".
