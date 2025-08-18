Burjassot celebra el día grande de Sant Roc y de la Mare de Déu d’Agost

Burjassot vivió el sábado el día grande de sus fiestas patronales en honor del Peregrino. Los actos arrancaron en la ermita, a primera hora de la mañana, con la misa que la Associació Amics de Sant Rocofreció para honrar al Patrón. Oficiada la eucaristía, que cantó el coro Hermanos Hospitalarios, los presentes disfrutaron de una refrescante degustación de horchata y ‘fartons’.

Más tarde, hacia el mediodía, la Clavaría de Sant Roc se concentró en la plaza del Ayuntamiento para dirigirse en pasacalle hasta la iglesia de San Miguel Arcángel, donde tuvo lugar una multitudinaria misa mayor que concelebraron los sacerdotes del municipio.

Clavarios y autoridades municipales, el sábado, en la entrega del Sant Roquet / Vicent Ruiz Sancho

Terminada la ceremonia y en presencia del rector de San Miguel, Ramón Hurtado, y del alcalde de Burjassot, Rafa García, el clavario mayor de 2025, Juan José Garrido Muñoz, entregó la emblemática estatuilla del Sant Roquet a José López Tercero Rodríguez, vecino de la localidad que en lo sucesivo presidirá la clavaría.

Desde el mismo momento de la entrega, José López se convirtió en el custodio de la talla –“labrada en madera y fe”–, que guardará en su hogar hasta su relevo dentro de un año. A continuación, una traca ‘correguda’ se dejó sentir en las calles hasta culminar, junto al estacionamiento público de las Palmeras, en una gran ‘mascletà’.

Una procesión con mensaje

Después, a la puesta del sol, el Nucli Antic de la ciudad vio engalanadas sus calles para celebrar una solemne procesión dedicada al Peregrino y su mensaje: “Ayudar a las personas menesterosas”. Tuvo como salida y llegada la iglesia del Arcángel.

La Agrupación Musical Los Silos en la procesión / Vicent Ruiz Sancho

Como novedad para la banda sonora de la procesión, la Agrupación Musical Los Silos, gracias a la labor de investigación de dos de sus músicos, Eros Quesada y Juan José Garrido Muñoz, rescató del olvido y pudo interpretar una marcha procesional en homenaje del Patrón, con el título de ‘Sant Roc’. La partitura, escrita por el primer director de la entidad artística burjasotense, Enrique Domínguez, se suma así, ya de forma oficicial, al repertorio de Los Silos.

Finalmente, cerca de la medianoche, las tradicionales Pujà y Rodà pusieron el broche de oro a las fiestas patronales de agosto. Sant Roc, desde el templo de San Miguel, regresó a la ermita en medio de fervor, música y pólvora. La Associació Cultural Penya El Coet encendió la luz con incontables cohetes. Acto seguido, en el aparcamiento de las Palmeras, un castillo de fuegos artificiales terminó de iluminar el cielo.

El Patrón, a la llegada al santuario, en la Pujà / Vicent Ruiz Sancho

Festividad de la Mare de Déu d’Agost

Un día antes, el viernes 15 de agosto, Burjassot celebró la fiesta de la Virgen de la Asunción. Su imagen durmiente recorrió al atardecer las calles del centro urbano. Con su clavaría al frente, presidida por Eva María Campos González, la solemne procesión partió del mismo punto al que regresó, la iglesia de San Miguel Arcángel, en medio del fervor de numerosos fieles. No faltaron a la cita el resto de congregaciones religiosas y representantes de diversas asociaciones del municipio y la Agrupación Musical Los Silos marcó el compás.

Las clavarías de la Asunción y de Sant Roc, el viernes, antes de la procesión / Vicent Ruiz Sancho

Los actos en honor de la Mare de Déu d’Agost arrancaron por la mañana con la recogida de clavariesas y posterior concentración en la plaza del Ayuntamiento. Desde allí, acompañadas por los clavarios de Sant Roc, se dirigieron en pasacalles hasta la iglesia de San Miguel, donde se ofició misa mayor.