Una cámara térmica y 60 sensores de humo protegen La Vallesa

El Ayuntamiento de Paterna sigue reforzando la protección del parque natural de La Vallesa, las zonas boscosas y los entornos residenciales de la ciudad con la última tecnología contra incendios. Ante la situación de preemergencia nivel 3 por riesgo de incendios y que ha bajado a nivel amarillo por temperaturas máximas decretada por la Generalitat para este lunes en el municipio, el consistorio continúa con un dispositivo especial de máxima seguridad para blindar el pulmón verde de la ciudad.

Se trata del innovador sistema Senticnel, integrado por cerca de 60 sensores de humo de alta sensibilidad, estratégicamente distribuidos por el entorno natural, capaces de detectar focos calientes o cualquier conato de incendio, incluso en municipios colindantes.

Instalaciones para prevención de incendios

Este sistema se complementa con una cámara térmica de última generación instalada en la Torre de La Vallesa, además de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la zona. Toda esta red tecnológica monitoriza en tiempo real el riesgo de incendio diario, en función de parámetros como la temperatura, el viento o la humedad, y está conectada a la Central de la Policía Local, cuyos efectivos de la Unidad de Medio Ambiente coordinan y dirigen esta vigilancia las 24 horas del día para garantizar una respuesta inmediata de los servicios de emergencia en caso necesario.

Sala central de control de la Policía Local de Paterna / Ayuntamiento de Paterna

A este operativo se suman las labores de la Brigada de Vigilancia Forestal, que intensifica en verano la prevención desde el puesto avanzado de la Torre de La Vallesa, equipada no solo con esta tecnología puntera, sino también con una base de drones que permite el patrullaje aéreo constante del bosque y su entorno residencial.

Sistema Guardian para hidratar el bosque

Asimismo, durante todo el fin de semana, el consistorio ha llevado a cabo riegos preventivos mediante la activación de los 20 cañones de agua regenerada del sistema GUARDIAN, una de las mayores infraestructuras contra incendios de Europa. Con esta actuación se consigue hidratar e impregnar de humedad el bosque en los días de ola de calor, reduciendo así de manera efectiva el riesgo de propagación de incendios.

Con este despliegue tecnológico y humano, Paterna se consolida como una ciudad pionera en la prevención de incendios forestales, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la protección de su patrimonio natural y residencial.