El casino de Paiporta: De José Antonio y Franco a símbolo de unión frente a la dana

Con una historia muy arraigada a Paiporta, el Ateneo Musical Mercantil nació hace 104 años como Sociedad Municipal de Socorro Mútuo. Posteriormente, pasó a llamarse Centro Musical de Paiporta, hasta llegar a nuestros días con su denominación actual. Entrados en los años 2000, el Ateneo mantuvo su histórica decoración. Tras los trofeos de sus socios, se podía observar como el Rey Juan Carlos I compartía pared con el dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

También conocido como el Casino de la Granota de Paiporta, fue duramente golpeado por la dana del 29 de octubre de 2024 y se convirtió en un símbolo de resiliencia, colaboración y solidaridad. Durante la emergencia, en las primeras semanas de la dana, había grupos de voluntariado durmiendo en la parte de arriba del casino, es el caso del grupo 'Amics dels Bombers de Barcelona' que residió en el edificio durante su estancia para ayudar a las personas del municipio. Dentro de las instalaciones, también se encontraba el centro logístico de reparto de alimentos, para ordenar la diferente ayuda que llegaba desde distintos puntos de España, y una cafetería comunitaria. Además, en la parte exterior, el chef José Andrés instaló el punto de la World Central Kitchen en la localidad de l'Horta Sud.

La revitalización del casino fue uno de los proyectos que la Fundació Horta Sud apadrinó para darle una nueva vida a este espacio después de la dana. El objetivo de este proyecto era restaurar el Casino de Paiporta con la rehabilitación del edificio histórico afectado por la dana; la creación de una cocina comunitaria; y la transformación del edificio en un punto de encuentro para la población, abriendo las puertas a un nuevo público que, décadas atrás, no tenía cabida.

Cada planta, un concepto diferente

Después de la emergencia, este proyecto se ha ido reconfigurando para darle un toque nuevo, pero manteniendo la esencia del casino con el aprobado de sus socios. Luis Ródenas Antonio, su presidente, nos explica que en la planta baja del edificio habrá un restaurante, que se ha sacado a concurso público, para el que se están perfilando dos o tres propietarios. «Antes, en el casino solo se ofrecían almuerzos, con la remodelación se servirán también tanto comidas como cenas y lo más seguro es que venga un restaurante con estrella michelín», avanza Ródenas, que espera expectante poder anunciar quién se hará con los fogones del histórico edificio.

La primera planta será el espacio para los socios, conservando así los valores del antiguo Ateneo Musical Mercantil, que se ha mantenido a lo largo de los años gracias a las aportaciones de cada asociado, siendo el lugar en el que se reúnen cada día y, que en estos momentos echan en falta ya que, aunque pueden reunirse fuera del edificio, aún no pueden entrar para pasar el tiempo allí refugiados del las altas temperaturas, especialmente ahora con la ola de calor.

La otra novedad llega en la segunda planta, donde habrá un espacio cultural para que las distintas asociaciones del municipio tengan un punto de encuentro, fomentando así el tejido social y cultural de Paiporta y siguiendo la estela de una de las ideas principales del proyecto presentado a la Fundació Horta Sud. «De este modo, la segunda planta podrá usarse para actividades tan diferentes como la danza o el pin pon», añade el presidente.

Estado del casino

En este momento, el casino se encuentra en fase de adjudicación del proyecto para poder empezar con su reconstrucción. «Hemos presentado el proyecto a cuatro empresas, cuando lo acepten, veremos cuál es la más viable para sacarlo hacia delante y empezar las obras, que esperamos que empiecen en octubre», explica Luis Ródenas.

Mientras tanto, usuarios del casino lamentan que casi diez meses después de la dana, el edificio no esté acondicionado para poder pasar allí su tiempo libre. No obstante, tienen sillas guardadas para poder sacarlas y sentarse frente a la fachada del casino. «Es una pena, podríamos estar ahí, por lo menos en la parte de arriba que está bastante bien y, sin embargo, estamos aquí fuera, que si hace sol o viento no se puede estar, pero poco a poco se arreglan las cosas, no hay otra», expresó uno de los socios, que esperan con ansias recuperar este espacio.