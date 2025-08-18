Heces y toallitas en medio de una calle en Port Saplaya

Heces, toallitas y un olor insoportable en plena calle. Es lo que han tenido que aguantar los turistas y vecinos de Port Saplaya, después de colapsar una alcantarilla en la calle l'Horta de esta zona costera de Alboraia.

El vertido se ha producido a escasos metros de la playa y del centro comercial, en una calle muy transitada llena de restaurantes lo que agrava aún más la situación, ya que no solo afecta a los vecinos sino también a los hosteleros con terrazas, que se han visto perjudicados ante el mal olor que había en la zona, por las aguas fecales.

Como se evidenciaba en la propia calle, el colapso se ha debido a la acumulación de toallitas húmedas. Lo que ha provocado que el Ayuntamiento de Alboraia haya lanzado una campaña a través de sus redes sociales, pidiendo ala ciudadanía su colaboración para no depositar estos papeles higiénicos en el wc y así evitar este tipo de colapsos que al final acaban perjudicando a la ciudadanía.

Cartel de prevención. / A.A.

Telefóno de emergencias

Así, junto a las fotos del vertido, el consistorio recuerda que "si cometes el error de tirar las toallitas húmedas por el inodoro, vas a liar una así de grande. Acabarás acumulando tantas en las tuberías de tu edificio y en el colector de la vía pública que los obstruirás y colapsarán, generando suciedad, malos olores y roturas. Cuando esto te pase, deberás contactar con el seguro de tu comunidad y con emergencias de Aqualia (902 186 018). Para que no ocurra, tíralas a una papelera", advierten.