Melody actuará gratis en una localidad de l'Horta

Los fans de Eurovisión y de Melody tendrán la oportunidad de veren directo y totalmente gratis la canción "Diva" que representó a España en el certamen europeo.

Melody ofrecerá un espectáculo enmarcado en su gira “Esa Diva Tour” que incluirá tanto temas de su nuevo álbum como algunos de sus éxitos más reconocidos. Este evento será una oportunidad única para disfrutar de la versatilidad y talento de esta destacada figura de la música española.

Melody, cantante y representante de España en Eurovisión 2025 / Ayuntamiento de Catarroja

La representante nacional en el Festival de Eurovisión de este año será la cabeza de cartel de las Fiestas Mayores de Catarroja. En concreto Melody actuará el domingo 28 de septiembre a las 23.30 horas en el aparcamiento del Mundial 82. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Una apuesta por la música y por el talento valenciano

Además, las Fiestas Mayores contarán con la participación de otros artistas como el grupo de Onteniente “Auxili”, la joven cantante de Algemesí “Naina” y el grupo local “Apolo”. Estos músicos actuarán el sábado 27 de septiembre a las 23:00 horas en el mismo recinto, reforzando el compromiso del ayuntamiento con la promoción del talento joven.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado la relevancia de esta programación musical: “Hemos diseñado unas fiestas pensando en todos los públicos. Melody es una artista que conecta con la familia al completo. Además, nuestra apuesta por los músicos valencianos, en especial por Apolo, busca poner en valor el talento de nuestra cantera”.

Auxili, grupo ontiñentino con 20 años de historia / L-EMV

Estas son las primeras pinceladas de una amplia programación festival que incluye actividades muy variadas. Y, como no puede ser de otra manera, las Fiestas Mayores de Catarroja estarán marcadas por una rica oferta cultural y gastronómica. Entre los eventos más esperados se encuentran la LIII edición del Concurso de allipebre y la tradicional Siega del Arroz, así como los actos festivos de Moros y Cristianos que llenarán las calles del municipio de tradición y “germanor”.

Recuperación de patrimonio festivo

Otra novedad que destaca este año es la recuperación de dos piezas fundamentales del patrimonio festivo local: el anda de Sant Miquel y la tradicional Carxofa. Ambas serán exhibidas nuevamente gracias al esfuerzo conjunto del ayuntamiento y el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Estas iniciativas refuerzan el compromiso del consistorio con la preservación y promoción del patrimonio cultural catarrogí.

El consistorio desvelará la totalidad de la programación a principios del mes de septiembre.