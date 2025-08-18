La Pobla de Farnals licita la Escoleta Municipal La Creu

La Escoleta Municipal La Creu de La Pobla de Farnals ya tiene nueva adjudicataria. El Ayuntamiento ha resuelto la licitación para los próximos cinco años conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, resultando seleccionada la empresa Zaebsal, S.L. entre cinco candidaturas presentadas.

La concesionaria prestará los servicios de atención educativa y complementarios como la escuela matinera, vespertina y el comedor, así como la atención a menores de 0 a 3 años durante los periodos vacacionales de Navidad, Pascua y verano. Según establece la normativa, deberá subrogar a todo el personal con contrato fijo indefinido que trabajaba para la anterior empresa.

Las matrículas para el curso 2025-2026 se realizaron en mayo y junio, y las ayudas y bonos para la gratuidad de la educación de 0 a 3 años ya han sido tramitados.

Novedades en la gestión y en las instalaciones

El ayuntamiento ha introducido en el pliego de licitación una serie de mejoras en la organización y en los servicios de la escoleta. Entre ellas destacan la creación de una sala de lactancia para familias con alumnado de menor edad, la incorporación progresiva del alumnado de nuevo ingreso, la implantación del sistema de escuela abierta, que permite a padres y madres acceder al centro en las entradas y salidas, y la introducción de criterios de reciclaje y dieta saludable en el comedor. También se contempla la programación periódica de charlas dirigidas a las familias para favorecer el desarrollo evolutivo de los menores.

Asimismo, el contrato obliga a la adjudicataria a destinar 20.000 euros anuales a inversión en equipamiento, con el objetivo de mejorar de manera continua las infraestructuras del centro.