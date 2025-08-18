Torrent mantiene las medidas contra incendios y recuerda la existencia de fuentes de agua
El consistorio conserva los paelleros cerrados pese a la bajada del nivel de alerta por temperaturas
El Ayuntamiento de Torrent mantiene cerrados los paelleros de la Canyada del Conill y el Área de la Marxadella tras el aviso amarillo de la AEMET por altas temperaturas en la zona del litoral norte de Valencia, donde se encuentra la localidad.
El fin de semana del 16 y 17 de agosto, el consistorio, debido a la alerta roja, convocó una reunión con el equipo de gobierno, la Policía Local y Protección Civil para activar medidas para proteger a los ciudadanos.
Entre estas medidas se encontraban el cierre y precintaje de los paelleros de las áreas recreativas. El ayuntamiento recomendó "no hacer fuego en los chalets para extremar precauciones". Este cierre se ha prolongado el día de hoy, aunque sea en alerta amarilla.
Esta decisión se ha llevado a cabo debido a la alerta Previfoc activada por el Centro de Coordinación de Emergencias a nivel 3 en toda la Comunitat Valenciana, con probabilidad de tormentas secas.
Fuentes frente al calor
Otra medida que ha presentado el ayuntamiento "para hacer más llevadera esta ola de calor" ha sido, junto a Aigües de l'Horta, instalar dos fuentes de agua refrigerada para que los usuarios puedan rellenar sus botellas.
Estas fuentes se encuentran frente al ayuntamiento y la estación de metro de Torrent Avinguda, ambas en la Avenida Al Vedat.
