Torrent vive un fin de semana de cultura, música, magia y cine con "A la Lluna de Torrent"

A la Lluna de Torrent alcanzó este fin de semana su ecuador con una gran participación y un ambiente festivo en las calles, plazas y espacios abiertos de la ciudad. Del jueves 14 al sábado 16 de agosto, vecinos y visitantes disfrutaron de propuestas culturales gratuitas que incluyeron espectáculos de baile, magia, juegos gigantes, monólogos y cine al aire libre.

La programación, que este año cuenta con cerca de 40 actividades en 20 ubicaciones distintas, volvió a desplegarse en barrios y urbanizaciones como la Plaza Unión Musical, Montehermoso, Parc Central, Cumbres de Calicanto y El Pantano, garantizando el acceso a la cultura y el ocio a toda la ciudadanía sin necesidad de desplazarse al centro.

Actuación de Piter Pardo en El Pantano / Ayuntamiento de Torrent

Un recorrido de emociones y propuestas para todos los públicos

La apertura del fin de semana, el jueves, llenó de color y diversión la Plaza Pintor Miró con el Festival de Burbujas "Bambolla Party", que congregó a decenas de familias. La música en vivo del Dúo Karev, la animación refrescante de "Refresca 2" en Montehermoso y la proyección de "Padre no hay más que uno 4" en Parc Central completaron una jornada marcada por la participación intergeneracional.

El viernes, los niños fueron protagonistas con la obra musical "Los Piratas del Bajel IV" en Cumbres de Calicanto, seguida por el baile popular del Dúo Emotions y la proyección de "Wonka" en la Plaza Pedro Iturralde, que registró una gran afluencia de público.

El sábado, la magia de Piter Pardo y el humor de Maxi Rangel animaron la tarde y noche en El Pantano, mientras que la Plaza Unión Musical acogió la proyección de "Gru 4, Mi villano favorito", que cerró el fin de semana con una sesión de cine familiar bajo las estrellas.

Familias disfrutando de una proyección cinematográfica / Ayuntamiento de Torrent

Valoración institucional positiva

La alcaldesa accidental, Mª Ángeles Lerma, ha mostrado su satisfacción por la alta participación: "Este fin de semana hemos visto cómo la ciudad se llenaba de vida en todos sus rincones. A la Lluna de Torrent está demostrando que la cultura y la convivencia pueden llegar a todos los barrios, creando noches de verano llenas de música, cine, humor y alegría para todas las edades".

El ayuntamiento ha destacado también la implicación de las asociaciones, empresas culturales y áreas municipales que han hecho posible la programación, así como el respaldo del Ministerio de Juventud e Infancia para reforzar las actividades dirigidas a la infancia y las familias.

La programación de A la Lluna de Torrent continuará hasta el 30 de agosto con nuevas propuestas, que pueden consultarse en torrent.es/lluna-torrent y en las redes sociales municipales.