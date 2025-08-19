Más del 50% del alumnado del Aula PAC de Catarroja finaliza los estudios con éxito

El IES Berenguer Dalmau, con la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Catarroja, ha valorado positivamente el proyecto Aula PAC 2024-2025, un programa pionero de atención a la diversidad e inclusión educativa destinado al alumnado en riesgo de exclusión social con dificultades de adaptación y absentismo escolar.

El proyecto, en su primera edición, ha contado con la participación de 11 alumnos de 2º de ESO, con edades entre 14 y 16 años, todos ellos con antecedentes de absentismo y desmotivación hacia los estudios. Siete de los 11 alumnos iniciales se han mantenido durante todo el curso, reduciendo de manera significativa el absentismo escolar. Además, todos ellos se han inscrito en Formación Profesional Básica, y seis han sido seleccionados para continuar su proceso formativo en el próximo curso.

La concejala de Bienestar Social, Núria Blanch, ha resaltado que «los resultados positivos de este proyecto, especialmente en un año tan complicado, demuestran que, con estrategias educativas adaptadas y el apoyo social adecuado, podemos revertir situaciones de exclusión y ofrecer alternativas que motiven al alumnado a seguir formándose e integrándose socialmente».

Seguimiento a pesar de la dana

El fuerte impacto que sufrió el municipio tras la dana del pasado 29 de octubre, que dejó inutilizado el edificio del IES Berenguer Dalmau y obligó a trasladar las clases a modalidad telemática hasta febrero y, posteriormente, a un centro reubicado en Picassent. Durante este periodo de dificultades, los Servicios Sociales, mediante la técnica de intervención social, mantuvieron un seguimiento cercano con las familias, incluyendo visitas domiciliarias y apoyo telefónico.

A pesar de los cambios metodológicos y de profesorado, así como de algunas limitaciones de espacio y desplazamiento, se mantuvieron las sesiones académicas y las actividades socioeducativas, así como la colaboración con la UPCCA.

La PAC es un programa de atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido al alumnado en riesgo de exclusión social matriculado en los centros de Educación Secundaria Obligatoria. El IES Berenguer Dalmau, con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Catarroja, ha sido autorizado, a lo largo del curso 2024/2025, por la Conselleria de Educación para llevar adelante el innovador proyecto del Aula PAC, «un recurso educativo que surge de la necesidad de ampliar el espacio educativo formal y ofrecer una alternativa frente a las altas tasas de absentismo y abandono escolar, mediante una estrategia formativa más práctica», explica la concejala de Bienestar Social, Núria Blanch.