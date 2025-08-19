Alboraia utiliza todo su arsenal durante el verano para mantener a raya las plagas

El ayuntamiento incrementa con el calor las acciones de tratamientos de desratización y desinsectación a dos o tres por semana para mantener la vía pública libre de visitantes indeseados

El consistorio utiliza tratamientos para evitar que estas plagas se reproduzcan / Ayuntamiento de Alboraia

Redacción Levante-EMV

Alboraia

El Ayuntamiento de Alboraia trabaja muy duro en verano contra las plagas de ratas, mosquitos y cucarachas, una presencia a la que se combate con cada vez más fuerza debido a la proliferación exagerada que causa las temperaturas extremas originadas por el cambio climático. Y es que durante la época estival, el consistorio aumenta a dos y tres acciones por semana para mantener a raya lo que puede llegar a convertirse en una molestia vecinal.

Parte de este arsenal, por ejemplo, son herramientas pioneras como trampas inteligentes de control remoto que desde 2023 se llevan instalando para roedores en alcantarillado y centros públicos. También se están usando tratamientos para evitar que los mosquitos se reproduzcan, por ejemplo.

Tratamiento contra las plagas

Tratamiento contra las plagas / Ayuntamiento de Alboraia

Transparencia y colaboración

De hecho, para que vecinos, vecinas y turistas sean conocedores, el ayuntamiento publica semanalmente en sus canales oficiales los días exactos de los tratamientos y el ámbito en el que se trabaja: centros públicos, las calles, parques y jardines, etc. En estas informaciones, se anima también a las comunidades de vecinos a realizar tratamientos similares en sus límites para garantizar una efectividad total y que no haya refugio. Incluso, tienen habilitado el teléfono y la app Línea Verde para comunicar posibles focos sobre los que actuar inmediatamente.

Esta colaboración ciudadana es crucial. Para ello, los operarios también cuentan con la ayuda de la hostelería: "Las terrazas de los bares y restaurantes suelen ser un foco a tener en cuenta, debido a la comida que cae al suelo. Su ayuda es esencial para mantener esas zonas limpias y evitar concentraciones de plagas que acuden a alimentarse y así se lo hacemos saber. En términos generales, nos ayudan bastante", agradece Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia.

