Los vecinos del Vedat pide el cierre definitivo de los paelleros de La Canyada del Conill

Los vecinos del Vedat (Torrent) temen cada verano que la llegada de las altas temperaturas originen un incendio forestal en la urbanización. Tras una semana con ola de calor y riesgo extremo de incendios, este miedo se acrecienta y el foco de las preocupaciones vecinales se dirige hacia los paelleros de La Canyada del Conill, que están ubicados en medio de una pinada frondosa. Este lunes el consitorio ha mantenido el cierre de la instalación debido a la alerta por altas temperaturas, con aviso amarillo, y riesgo de incendio, pero esta medida no es suficiente para el vecindario de los alrededores que considera que con el cambio climático el riesgo se extiende todo el año.

"Todos los veranos nos encontramos con la misma situación y estamos desesperados", expresa Andrea, una de las vecinas que se hace eco de esta situación. "Desde hace años los vecinos y vecinas estamos pendientes de la cantidad de usuarios y llamamos a la policía cuando vemos que el riesgo de incendio es alto", explica.

Alrededor del paellero se encuentran numerosas casas, lo que acrecienta la preocupación no solo porque se produzca un desastre natural, sino también porque afecte a las diferentes viviendas. "No hay ningún tipo de control y en varias ocasiones hemos apagado nosotros brasas que aún estaban encendidas por la noche, cuando el horario de cierre es a las 20.30 horas", añade la vecina.

Usuarios haciendo brasas por la noche, a las 22.15 horas, cuando debería estar cerrado. / L-EMV

Un problema durante todo el año

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos El Vedat refrendan esta preocupación de los vecinos y vecinas pero matizan que el Ayuntamiento de Torrent no puede cerrar los paelleros con nivel de alerta 2 de calor, sino que solo pueden hacerlo a partir del nivel 3. "Ahora el vecindario tiene más miedo por el calor, pero este es un problema que existe durante todo el año", declaran desde la entidad.

La asociación publicó a través de sus redes sociales un aviso especial de ola de calor a fecha 1 de agosto, y la caja de comentarios se llenó de usuarios preocupados por la misma situación: "Que los paelleros de la Canyada del Conill estén abiertos es una locura, puede arder todo el Vedat; "por favor, cierren los paelleros de la Canyada del Conill antes de que pase una desgracia", entre otros.

Asimismo, la ola de calor vivida durante semana pasada, con Previfoc 3 y riesgo extremo de incendios forestales, obligó al consistorio a cerrar los paelleros el día 15 de agosto, coincidiendo con el festivo. Cierre que se ha mantenido hasta edste lunes 18 de agosto. A través de sus redes sociales, comunicaron que con este nivel de alerta "los paelleros autorizados de Torrent en la Canyada del Conill y en el área recreativa de La Marxadella permanecen cerrados hasta nuevo aviso".

Cierre definitivo

No obstante, más que un cierre temporal, la asociación reclama un "cierre definitivo" de los paelleros, ubicados en una "zona muy boscosa", próximos a viviendas y que pueden actuar como un polvorín. "En invierno se reúnen jóvenes por la noche y encienden hogueras, es un peligro", agregan. Ante esta situación, la agrupación vecinal envió un registro de entrada al consistorio para pedir de manera formal el cierre de la instalación. El ayuntamiento está estudiando esta petición, que desde la entidad esperan que se resuelva de forma favorable para la urbanización. Además, los vecinos también se quejan de la suciedad que genera la cantidad de gente que acude al recinto y el "escaso servicio de limpieza, que hace que las inmediaciones estén siempre sucias y llenas de basura".

Mensaje de tranquilidad del consistorio

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Torrent lanzan un mensaje de tranquilidad para los vecinos. "El recinto cumple con todas las medidas de seguridad de la normativa vigente", aseguran. Además, resaltan, que tienen una empresa contratada que vela por el mantenimiento de las instalaciones y que, además, es la encargada de cerrar los paelleros cuando los niveles de alerta por riesgo de incendio lo requieren.