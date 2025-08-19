Ciudadanos Moncada denuncia el abandono de la piscina municipal

El grupo municipal Ciudadanos Moncada ha mostrado su malestar "y el de numerosos vecinos" ante "el lamentable estado de la piscina municipal de verano" y ha denunciado públicamente la "dejadez del equipo de gobierno" en sus redes sociales. Desde el Ayuntamiento de Moncada, por su parte, afirman que las declaraciones del portavoz de Ciudadanos "no se ajustan a la realidad" y que "no van a dar espacio a un político que basa su discurso en mentiras". "Si quiere protagonismo mediático que no sea a costa de falsedades", mantiene el consistorio, que aclara que la gestión la lleva una empresa externa. Empresa, que también ha asegurado que la instalación cumple con los parámetros de salubridad.

El partido, a través de su portavoz, Jesús Gimeno, afirma haber visto "baldosas sueltas y rotas, gresite dañado en la piscina infantil con aristas cortantes, acumulación de suciedad, óxido en diversas zonas y deficiencias en vestuarios y accesos". Además, añaden que "el agua presenta un tono verdoso y un estado deficiente".

Zona ajardinada de la piscina de Moncada / Ciudadanos Moncada

Ratas en la piscina

“Esto no es digno de Moncada ni de sus vecinos. No hablamos de un pequeño fallo, sino de un mantenimiento inexistente desde hace muchos años y que este gobierno, con Amparo Orts como alcaldesa desde hace más de 10 años, es incapaz de solucionar”, ha afirmado Jesús Gimeno, portavoz del partido.

Entre las denuncias más graves, Cs Moncada destaca el testimonio de un vecino que asegura haber visto dos ratas muertas en la piscina grande durante el horario de apertura, así como una gran cantidad de suciedad flotando por falta de mantenimiento. Gimeno ha añadido que “también les preocupa seriamente la información de que no todos los socorristas están titulados, lo que supone un riesgo inaceptable para la seguridad de los usuarios”.

Baños fuera de servicio / Ciudadanos Moncada

El Centro Deportivo de Moncada responde

La piscina municipal de Moncada, de titularidad privada, está gestionada por el Centro Deportivo de Moncada, que no ha dudado en contestar al político, defendiendo que la piscina "siempre ha cumplido los requisitos de la conselleria" y que el agua "siempre ha estado apta para el baño".

Afirman que si hubo un problema fue con la bomba de cloro, hecho que produjo que este material se tuviera que echar de forma manual durante dos días y que eso, sumado a la ola de calor, pudo haber provocado que el color del agua no fuera todo lo cristalina que debería, pero que no afectaba en ningún momento a la salubridad. "La incidencia ya está resuelta", declaran.

También han destacado que en los últimos días la piscina ha estado en perfectas condiciones, al igual que el agua donde se han bañado los vecinos de la localidad.

L-EMV

Ante la acusación sobre las titulaciones de los socorristas, declaran que es "completamente falso" y que "todos los socorristas están preparados y tienen sus titulaciones pertinentes". Además, sobre las ratas que menciona Gimeno, el centro afirma que "los socorristas nunca han visto ese tipo de animales en la piscina" y que "se realizan trabajos semanales de jardinería y poda de setos".

"Es verdad que las instalaciones pueden necesitar arreglos, pero cumplen con la normativa. Estamos en proceso de mejorar otras como el campo de fútbol, pero posteriormente nos pondremos con ello, ya que al final es una piscina que, como en otros municipios, es muy vieja", concluye la empresa.