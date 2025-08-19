Comienza el derribo del colegio Lluis Vives de Massanassa

Por fin. Dos palabras que expresan perfectamente en sentir de la población de Massanassa cuando se han despertado con el ruido del tractor pala que estaba comenzando con el derribo del CEIP Lluis Vives. Han sido casi diez largos meses desde que este centro fuera declarado en ruina tras los graves desperfectos ocasionados por el tsunami que provocó la dana del 29 de octubre. Un periodo de tiempo donde se han vivido momentos duros, como la muerte en noviembre de un trabajador de 51 años, que formaba parte del equipo de limpieza que estaba en el interior y que se vio sorprendido por el derrumbe del techo del centro. Otro operario que le acompañaba,de 35 años, sufrió heridas leves en una pierna y en la cabeza.

Un fallecimiento que marcó un antes y un después y que evidenció la desordenada gestión que se estaba realizando en ese momento, apenas quince días después de la dana, y provocó un gran malestar entre los afectados.

El colegio Luis Vives tras el derrumbe del porchado, a 24 de noviembre de 2024, en Massanassa, Valencia, Comunidad Valenciana (España). / Jorge Gil / EP

A partir de ese momento se perimetró la zona y se prohibió la entrada, dando paso al segundo problema. La acumulación de barro, maleza y trastos, acompañado por las altas temperaturas, provocó problemas de insalubridad denunciadas por los vecinos y también por el propio consistorio, que reivindicó los trabajos de derribo en varias reuniones con conselleria de Educación. Pero, una vez más, la burocracia ha hehco que no sea hasta ahora cuando comience la demolición, el primero de los centros que tiene previsto derribar el consistorio,entre los que están el Orba de Alfafar y el Berenguer Dalmau de Catarroja.

Alivio para el alumnado

Aunque todo derribo parece que va acompañado de un sentimiento de tristeza, que lo es para los docentes que estaba allí ese 29 de octubre y para los vecinos de Massanassa que han estudiado ahí y querían que también sus hijos lo hicieran, también es sinónimo de esperanza,ya que el derribo es el paso previo a la reconstrucción del nuevo CEIP, que integrará desde Infantil a la Primaria, no estará separado como hasta ahora en dos centros, ya que el Lluis Vives era de Primaria y el Ausiàs March de Infantil de 3 a 6 años. Pero para eso aún quedarán al menos dos años, y mientras, a partir de este mes de septiembre, el alumnado cursará sus estudios en los barracones situados en el polideportivo de Massanassa.

Visita de Larena a los barracones de Massanassa. / A.M.

Escuela infantil gratuita

Desde el PSPV de Massanassa, quieren remarcar "nuestro compromiso con una escuela pública y de calidad", y asimismo, en las tareas de reconstrucción, piden que se atiendan las reivindicaciones del profesorado y del Ampa en lo que respecta a estudiar todas las alternativas posibles "para conseguir tener centros más pequeños y operativos".

También los socialistas exigen una escoleta pública de 0 a 3 años, "para que cada familia elija, en libertad, el modelo educativo que desea". Además, el PSPV reclama a la Generalitat y al equipo de gobierno local "que cumplan con los plazos y que el curso escolar comience sin retrasos y con todas las instalaciones y equipamientos necesarios en el Polideportivo".